Novomatic Italia ottiene la certificazione Top Employer 2025: In Emilia-Romagna impiegate oltre 400 persone

Novomatic Italia ottiene per la prima volta la certificazione Top Employer 2025 per l’eccellenza nella gestione delle risorse umane.

Novomatic Italia raggiunge un importante risultato: ha ottenuto per la prima volta la certificazione Top Employer 2025, riconoscimento assegnato alle aziende con alti standard nella gestione delle risorse umane. La certificazione, rilasciata dal Top Employers Institute, premia le aziende eccellenti nella selezione, formazione, benessere, digitalizzazione e sostenibilità.

Un riconoscimento importante che sottolinea il costante impegno di NOVOMATIC Italia nella costruzione di un ecosistema lavorativo di alto livello, dove il lavoratore possa avere tutti gli strumenti per esprimere al meglio le proprie potenzialità.





Novomatic Italia: forza lavoro e presenza sul territorio



Con circa 4500 dipendenti, Novomatic Italia conferma il suo ruolo centrale nel mercato del gioco legale. La presenza sul territorio italiano è capillare: l’azienda opera attraverso una sede centrale a Roma, un importante centro di produzione a Rimini e numerosi poli commerciali distribuiti su tutto il territorio nazionale. In Emilia Romagna, in particolare, sono impiegate oltre 400 persone, a testimonianza del forte radicamento nella regione.

L’impegno dell’azienda per garantire stabilità ai propri dipendenti è confermato dal fatto che l’83,4% degli occupati ha un contratto a tempo indeterminato. Questo dato evidenzia l’impegno di NOVOMATIC nel costruire rapporti di lavoro stabili e duraturi, puntando sulla formazione continua e sullo sviluppo professionale.

Un altro aspetto importante è la composizione demografica del personale: il 52% dei dipendenti è donna, con un’età media di circa 40 anni. Questo dato dimostra l’impegno concreto dell’azienda nella promozione della parità di genere e nell’inclusione, fattori essenziali per la creazione di un ambiente lavorativo equilibrato e stimolante.



Cultura aziendale e ambiente di lavoro al top



Markus Buechele, Ceo di Novomatic Italia, sottolinea che questo riconoscimento non è solo formale, ma rappresenta concretamente i valori aziendali: collaborazione, attenzione al personale e sviluppo continuo. Il team delle risorse umane ha avuto un ruolo centrale nella conquista della certificazione, favorendo un ambiente aperto, inclusivo e orientato alla crescita professionale dei dipendenti.

La certificazione Top Employer non rappresenta solo un punto d’arrivo, ma è vista da Novomatic Italia come un punto di partenza per nuovi obiettivi e ulteriori miglioramenti. L’azienda intende continuare a investire nell'ascolto e nel dialogo costante con i propri dipendenti, consolidando una cultura aziendale basata su rispetto, apertura e crescita condivisa.

L’ottenimento della certificazione si inserisce in una strategia più ampia di responsabilità sociale che Novomatic porta avanti da anni. L’azienda ha recentemente pubblicato il suo Report di Sostenibilità, documento che descrive con trasparenza le azioni realizzate e gli obiettivi futuri in ambito ambientale, sociale e di governance, il documento è consultabile a questo link.



Novomatic Italia diventa leader nel settore del gioco legale



Attiva in Italia dal 2007, Novomatic si è rapidamente affermata come uno dei principali attori nel settore del gioco legale. La sua attività comprende la gestione di circa 300 sale da gioco a marchio Admiral, oltre a 39 sale bingo distribuite in tutto il Paese. La società gestisce anche Admiral Gaming Network, dedicata agli apparecchi da intrattenimento, e ADMIRAL Pay, istituto di pagamento autorizzato da Banca d’Italia.

Con questa certificazione, Novomatic Italia rafforza ulteriormente la propria posizione di leadership nel settore, continuando a puntare sull'innovazione, sulla qualità dell'offerta e sulla responsabilità verso i propri dipendenti e clienti.