Basket in carrozzina B NTS Informatica, all'esordio battuto il Livorno (65-54)

Grande prestazione di squadra da parte della squadra di Raimondi che ha dimostrato tutta la sua forza

Finisce a 65 a 54 con una grande prestazione di squadra da parte di NTS informatica Basket Rimini che ha dimostrato tutta la sua forza. A sorpresa rientra Giacomo Forcione che ha rivalutato la sua decisione estiva ed ha giocato un secondo tempo da par suo andando a completare una formazione già ampiamente attrezzata per la scalata alla massima serie.



Primo Quarto Entrano Giustino, Raimondi, Marchionni, Duduianu, Thiam, per Livorno: Brandimarte, Rukavisnikovs, Elvis, Berrugi e Pereira. Si mette subito in evidenza Duduianu che per stazza ruolo è una novità per Rimini e si fa notare subito con tre canestri di fila. i nostri avversari sono molto efficaci e precisi e dobbiamo inseguire, alla tripla di Raimondi risponde quella di Pereira di tabella e l’equilibrio prosegue fino a 17 pari alla prima sirena. Rimini ha concesso qualcosa di troppo in difesa e Livorno ne ha approfittato.



Secondo Quarto Livorno inserisce Magrì, Herman e Taratufolo, Rimini non cambia e registra i meccanismi difensivi attaccando con maggiore attenzione, Marchionni aggiusta la mira e ne mette 6, Raimondi ne fa 5 di fila, si iscrive alla partita anche Giustino e il break è servito, peccato che Pape Thiam non concluda il pick&roll e sarebbero andati tutti a segno: A 3:00 dalla fine entrano Forcione e Ion per Duduianu e Thiam, Rimini segna poco e tocca comunque quota 32 a metà gara concedendo appena 7 punti a Livorno che strappa gli ultimi due con un canestro rocambolesco sulla sirena di Brandimarte e ne scrive 24.



Terzo Quarto NTS Informatica Basket Rimini ritorna con Giustino, Raimondi, Marchionni, Forcione e Ion e mantiene il controllo del gioco. La difesa biancorossa alza il muro, la palla circola in attacco che è un piacere e i nostri concedono allo spettacolo qualche extrapass di troppo che diventano palle perse, ma Livorno non riesce ad approfittarne, le maglie della difesa sono ben strette, solo Ion non prende tiri e NTS Informatica Basket Rimini confeziona il +9.



Ultimo Quarto Livorno alza il quintetto, ma Rimini gioca di squadra e difende alto, ruba palla più volte dimostrando una superiorità di organico che l’individualità degli ottimi giocatori livornesi non riesce a compensare. 54 a 41 quando mancano ancora 7:40 ma il controllo del gioco è pieno e il 61-47 a 2’ dalla fine lo conferma. Si gioca per accumulare differenza canestri e il massimo vantaggio arriva sul 63-47 quando manca 1:21. Livorno non ci sta e recupera 7 punti negli ultimi secondi contro i due di Forcione che va in doppia cifra come Marchionni, Raimondi e Giustino con Duduianu che si ferma a 8.

Niente male come esordio, e domenica prossima arriva Parma e ne vedremo ancora delle belle.



Sugli altri campi

Vigor Seregno BIC Gruppo A2A - Wolf Basket Pistoia: 67-44 (8 novembre)

GiocoParma Laumas Elettronica - Vigor Seregno BIC Gruppo A2A: 65-42

Icaro Brescia - Asinara Abile: Rinviata

IL TABELLINO

NTS informatica Basket Rimini - Libertas Livorno 65-54

NTS informatica Basket Rimini: Giustino 12, Raimondi 24, Marchionni 11, Duduianu 8, Forcione 10, Thiam, Ion. NE: Acquarelli, Raik, Di Pietro, Loperfido, Rossi. All.re Fabio Raimondi.

Libertas Livorno 1947: Magrì, Ravicini, Karlstrom, Brandimarte 6, Belvedere, Rukavisnikovs 14, Bundzins, Pereira 18, Herman 2, Elvis 14, Taratufolo, Berrugi. All.re Prex Arbitri: Guerrini (Faenza) e Toschi (Vignola).

PARZIALI: 17-17, 32-24 (15-7), 14-13 (46-37), 65-54 (19-15)