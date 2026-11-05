Basket in carrozzina NTS Informatica alza i veli: vuole essere protagonista

Tra gli sponsor anche Doloe Italia. Duduianu, 29 anni, da Bologna nel ruolo di centro, oltre a Ventura e al giovanissimo Gomes i rinforzi



Il Campionato FIPIC di Serie B 2026-27 è alle porte e Riviera Basket Rimini sta scaldando i motori in palestra dal mese di settembre pronta a ripetersi. Avrà una formazione parzialmente rinnovata e la prestigiosa DOLE Italia che si unisce agli sponsor storici, ma l’obiettivo non cambia: vincere fino all’ultima gara.

Questa mattina presso la sede di NTS Informatica che accompagna Riviera Basket fin dalla nascita, la squadra ha svelato i suoi primi segreti, non tutti a dire la verità, presentandosi alla Città ed ai giornalisti nella tradizionale conferenza stampa d’avvio di stagione.



Mirco Acquarelli ha introdotto le prime novità della nuova stagione presentando DOLE Italia, rappresentata dalla responsabile marketing Cristina Bambini, che estende così la sua presenza a tutto il primo livello del basket maschile riminese affiancando Uprise Montascale e naturalmente il Main Sponsor storico NTS informatica rappresentato dall’Amministratore Delegato e Direttore Commerciale Stefano Carloni: "Dal 2017 continuiamo con quello che è iniziato come un sogno, una sfida e che oggi è diventato motivo di grande soddisfazione."



Cristina Bambini: "Siamo orgogliosi di iniziare questa avventura, ci piace sentirci parte di questo grande progetto, perchè spirito di squadra e ambizione sono valori che ci rappresentano. Chi ci conosce sa che non siamo uno sponsor passivo, rendiamo viva la nostra partnership ed è questo quello che faremo per portare a questa squadra la giusta visibilità aldilà di quella locale."



La rappresentanza ed il sostegno incondizionato delle istituzioni sono arrivati, in presenza, da Michele Lari: Assessore del Comune di Rimini, con delega a Sport e Cultura e con un comunicato da remoto di Roberta Frisoni: Assessora a Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna.



Michele Lari: "E' importante sapere che in città ci siano realtà che credono nei valori dello sport, perchè quello che Riviera Basket sta costruendo in questi anni è davvero il fiore all'occhiello della proposta sportiva sul nostro territorio, voi siete un insegnamento per i giovani."



Roberta Frisoni: "Continuate ad essere competitivi, ma anche inclusivi e accoglienti, con quella carica da squadra romagnola che vi contraddistingue."



Dopo i saluti ed il sostegno di sponsor ed istituzioni, ha preso la parola il Coach Fabio Raimondi che ha introdotto le novità: salutato con estremo dispiacere Giacomo Forcione che ha deciso di sospendere l’attività agonistica, è arrivato a rinforzare la nostra squadra Valentin Duduianu, 29 anni, da Bologna nel ruolo di centro, oltre a Federico Ventura e il giovanissimo Gabriel Gomes.



Per quanto riguarda il campionato, il coach non nasconde i rischi che la nuova formula comporta, ma sottolinea che quest’anno peserà come un macigno sulle avversarie la reputazione da leader incontrastata di NTS Informatica Basket Rimini che si sta preparando con tanta intensità e dedizione per affrontare il girone B contro le stesse avversarie dello scorso anno, ma coi valori decisamente cambiati.



Già alla prima del 22 novembre 2026 ore 15:00 alla CARIM ospiterà la Libertas Livorno che non è più la squadra di volenterosi degli anni precedenti, ma la più titolata pretendente al titolo. Ritorna la sfida al vertice Rimini-Livorno che per tanti decenni ha infiammato il nostro basket, ma non si potrà mai sottovalutare qualsiasi avversaria, mai come quest’anno un passo falso potrà compromettere la stagione, Rimini ne è consapevole ed il lavoro intenso al quale si sottopone, sfidando in amichevole formazioni di serie A, ne è la prova.



Coach Fabio Raimondi conclude: "Sono un allenatore molto esigente, ho chiesto ed ottenuto una squadra molto competitiva per continuare da dove abbiamo lasciato, abbiamo capacità ed energie per ripeterci e andremo sempre in campo per vincere, per divertirci e divertire."

