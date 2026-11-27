Basket in carrozzina B NTS Informatica Basket Rimini – Basket Gioco Parma

Si gioca domenica alla 15 alla palestra Carim

L’inizio bizzarro del girone B del campionato FIPIC di serie B ci consegna appena tre gare ed un rinvio a causa del volo cancellato che avrebbe portato Asinara Abile a Brescia. Come già accadde negli anni precedenti i trasporti da e per la Sardegna, in inverno, risultano essere un ostacolo in più per il campionato e non sarà certamente l’ultimo.



Al momento le condizioni meteo danno via libera tra A1 e A14 per vedere come andrà a finire la sfida tra NTS Informatica Basket Rimini e Basket Gioco Parma, temibile avversaria di sempre, domenica 29 novembre alle ore 15:00 alla palestra CARIM di via Cuneo 11.

I parmensi ma non si avvalgono più di Alex Santos Da Silva passato a Reggio Calabria in serie A, ma resta la formazione di primo livello che ben conosciamo, guidata da coach Malangone, dove emergono i notissimi Reggio, Fagioli e Giansoldati che hanno confezionato la prima vittoria contro Seregno segnando 51 dei 65 punti realizzati. Una formazione forte ed equilibrata capace di mandare a canestro 7 dei 10 giocatori a referto e tenere sulla corda ogni avversaria fino all’ultimo secondo.



Non è un caso che abbiano vinto con lo stesso bottino di NTS Informatica Basket Rimini che a sua volta affollava, insieme a Parma, la classifica marcatori dello scorso anno e ripropone la sua formazione stellare che sa giocare di squadra ed ha aumentato il suo potenziale da entrambi i lati del campo.

È vero che la tensione data dall’incognita della “prima” così impegnativa ha mostrato qualche piccola crepa: in difesa nel primo quarto e alla fine a risultato acquisito oltre a qualche tentennamento offensivo al quale non eravamo abituati che migliorerà sicuramente sull’onda della sintonia dimostrata sul campo che non potrà che migliorare potendo contare sulla rotazione di più quintetti diversi senza mai abbassare il livello del gioco.

Quattro giocatori in doppia cifra ed il quinto a quota otto punti sono un bel biglietto da visita e possono intimorire chiunque si presenterà alla CARIM dove il club aspetta ancora il pubblico festoso di domenica scorsa al quale, grazie ai generosi Sponsor: Dole Italia, Podere dell’Angelo, Pollo & Friends e Zodiaco, NTS Informatica Basket Rimini offre un gustoso “terzo tempo” che arricchisce la festa.