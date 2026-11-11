Basket B in carrozzina NTS Informatica, tesserato Pape Thiam

Scenderà in campo fin dalla prima di campionato, domenica 22 novembre alle ore 15:00 alla palestra CARIM, contro la Libertas Livorno 1947

Thiam Pape Diew (noto come Pape Thiam) è uno dei giovani talenti emergenti del basket in carrozzina italiano e indosserà la maglia numero 30 di NTS informatica Basket Rimini per la stagione 2026-27 che andrà ad iniziare domenica 22 novembre 2026.



Pape è nato in Senegal nel 2006, è cittadino italiano e il suo talento dimostrato nel campionato UISP lo ha portato alla ribalta. Già dallo scorso anno ha fatto valere le sue braccia lunghissime in Serie A FIPIC nelle fila di Santo Stefano Sport (Kos Group) di Porto Potenza Picena, contribuendo a conquistare la finale scudetto 2025-26 di serie A.

Pape ci racconta che arrivò con parte della sua famiglia a Porto Recanati nel 2012 dove ancora risiede. Sapeva del basket in carrozzina, ma non si riteneva adatto e non prese in considerazione l’opportunità di appassionarsi pur avendo una squadra così importante come Santo Stefano ad appena 10 km di distanza. Ma nel 2024 i suoi interessi di studente - Pape ora è iscritto ad ingegneria biomedica all’Università di Ancona - lo indirizzano allo stage alternanza scuola-lavoro proprio all’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano, dove incontra il giovane atleta Marco Torreggiani che lo presenta al Coach della ASD Santo Stefano Sport: Roberto Cerisoli ed il suo vice Emanuele Bianchi e da quel momento si apre la bella carriera sportiva di Pape al quale auguriamo grandi risultati.

"Vengo molto volentieri a Rimini, sono molto fiducioso sul risultato di questa nuova esperienza, ho trovato subito sintonia coi nuovi compagni apprezzando lo spirito di gruppo, le ambizioni, l’impegno e l’attitudine vincente" dice.

Non è detto che il doppio impiego gli consenta di partecipare a tutte le partite, occorre studiare bene i calendari dei due campionati e l’alternanza degli allenamenti, ma state tranquilli: Coach Fabio Raimondi che lo ha voluto fortemente ha già fatto tutti i suoi calcoli precisi.

Sfruttando la formula del “doppio utilizzo”: opportunità dedicata a giovani atleti sotto i 22 anni o provenienti dai vivai giovanili, potrà disputare due campionati di diverso livello ottenendo un alto minutaggio e mettendo a disposizione di Riviera Basket Rimini tutto il suo potenziale.



Pape è classificato «punti 1», ma data la giovane età gode dell’abbattimento di un punto, risultando di fatto «punti ZERO», vale a dire che garantirà il massimo del suo apporto atletico senza incidere sul totale di 14,5 punti del quintetto in campo consentendo una migliore rotazione dei compagni della panchina e l’impiego contemporaneo di giocatori con punteggi superiori.

Scenderà in campo fin dalla prima di campionato, domenica 22 novembre alle ore 15:00 alla palestra CARIM di Via Cuneo 11 a Rimini, affrontando la rinnovata Libertas Livorno 1947 che si presenta ai ranghi di partenza con una formazione dall’altissimo potenziale con l’ambizione di promozione in serie A. Esattamente lo stesso obiettivo di NTS informatica Basket Rimini che è pronta per la conquista della massima serie.