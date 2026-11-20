Basket in carrozzina NTS Informnatica, esordio contro la Libertas alla palestra Carim

Subito di fronte le due principali pretendenti alla vittoria finale del girone B con dichiarate ambizioni di promozione in serie A





Domenica 22 novembre 2026, ore 15:00 alla Palestra CARIM di Via Cuneo 11 Rimini va in scena la prima di campionato 2026/27 FIPIC di Serie B e il menù servito è il più ricco che possa riservare la stagione mettendo subito di fronte le due principali pretendenti alla vittoria finale del girone B con dichiarate ambizioni di promozione in serie A.

La formula di quest’anno obbliga, ancora più delle stagioni precedenti, ad evitare passi falsi in stagione regolare poiché le prime due squadre d’ogni girone si qualificheranno portando in dote nella fase finale il risultato degli scontri diretti e sarà imperativo replicare l’en plein della scorsa stagione.

In apertura di campionato si disputerà la prima delle due gare più importanti. NTS Informatica Basket Rimini sfiderà quella Libertas Livorno 1947 che è stata cenerentola per molti anni, ma quest’anno farà la voce grossa ed ha inserito ben 7 stranieri, il più temibile dei quali è il brasiliano Flavio Pereira Cardoso, oltre a tre lettoni, uno dalla Repubblica Ceca e uno svedese, accanto al capitano storico Federico Berrugi, Fernando Moreno Taratufolo ex di entrambe le romane e Daniele Magrì ex Parma.



Rimini dal canto ha già “marcato il territorio” nella scorsa stagione e messo in chiaro le sue immutate ambizioni; quindi, ci aspettiamo scintille ed emozioni a non finire fin dalla palla due.

Agli ordini di Coach Fabio Raimondi, Rimini a sua volta presenta un roster di tutto rispetto composto da 17 giocatori di cui 15 italiani, con quattro novità: Thiam Pape Diaw da Porto Potenza Picena, Valentin Duduianu [Romania] da Bologna, Federico Ventura da Ravenna e l’esordiente sedicenne bangladese Gabriel Gomes. Rivedremo Kevin Giustino, Mirco Acquarelli, Galliano Marchionni, Raik Adil, Giuseppe Di Pietro, Beatrice Ion, Andrea Rossi, Michele Storoni, Angelo Loperfido, Cristiano Pozzato, Giacomo Forcione e il Presidente Stefano Martinini.



Un anno d’esperienza in più, un gioco diverso per adeguarlo al nuovo assetto, le nuove divise, ma la stessa voglia di vincere e divertire della scorsa stagione con lo stesso obiettivo finale.



Per quanto riguarda le altre del girone, troveremo esattamente le medesime formazioni dello scorso anno. 14 gare totali fino al 21 marzo 2027 quando tireremo le somme. Per ora ne giocheremo una alla volta e non potrete mancare.