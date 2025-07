Nuoto Master 2025: record storico di presenze a Riccione, dai 25 ai 96 anni in vasca

Oltre 4200 partecipanti attesi

I Campionati Italiani di Nuoto Master Herbalife 2025, in programma da domani al 29 giugno allo Stadio del Nuoto di Riccione, battono quest’anno il record d'iscritti: 4.221 gli atleti in acqua, per un totale di 9.423 presenze gara. Si stimano oltre 10.000 presenze negli hotel di Riccione nei 6 giorni di competizioni.Questi numeri testimoniano la crescita e la vitalità dello sport master in Italia, sottolineando come l’evento di Riccione rappresenti un momento di grande festa, unendo generazioni e territori in un grande spirito di sport e passione. Grande l'attesa per le gare regine della velocità: i 50 stile libero, con 1.944 iscritti, e i 100 stile libero, con 1.468 partecipanti. L’evento è organizzato da Federazione Italiana Nuoto, in collaborazione con Polisportiva Riccione e Comune di Riccione.

Straordinaria è la varietà anagrafica dei partecipanti, che contraddistingue da sempre questa manifestazione: il più giovane in gara compirà 25 anni a dicembre, mentre la veterana del gruppo sarà Gwendolen Kaspar, che a 96 anni incarna perfettamente lo spirito dello sport master. Insieme a lei anche altri protagonisti “over 90”: Filiberto Bonduà, Michele Maresca e Marcello Rossini, significativi esempi di longevità sportiva.

In acqua anche 25 atleti Master di Polisportiva Riccione, di cui 15 maschi e 10 femmine, in età compresa tra i 25 e gli 80 anni. Tutti gli atleti riccionesi parteciperanno a tutte le staffette in programma.