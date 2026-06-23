Nuoto Master a Riccione: Herbalife rinnova la partnership come sponsor dei Campionati Italiani 2026

Dal 29 giugno al 5 luglio torna l’appuntamento con il grande nuoto master: confermata la partnership con la Federazione Italiana Nuoto e il sostegno al movimento acquatico italiano

Anche per quest’anno Herbalife è Title Sponsor dei Campionati Italiani Nuoto Master di Riccione, confermando la storica collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, il proprio impegno a sostegno delle discipline acquatiche e la propria vicinanza al mondo dello sport, espressione dei valori di vita sana e attiva che il brand promuove ogni giorno.

I Campionati Italiani Nuoto Master rappresentano ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva italiana, un momento che unisce agonismo, socialità e partecipazione attiva, con atleti di tutte le età pronti a condividere la passione per il nuoto.

L’edizione 2026 si svolgerà allo Stadio del Nuoto di Riccione dal 29 giugno al 5 luglio e si inserisce in un calendario che prevede cinque eventi , con i primi tre appuntamenti sponsorizzati da Herbalife, a conferma del sostegno continuativo dell’azienda all’intera kermesse delle discipline acquatiche della Riviera.

Herbalife sarà infatti a fianco dei più promettenti atleti di tuffi, nuoto e nuoto artistico, confermando il proprio impegno nel mondo dello sport. Attraverso la linea dedicata alla nutrizione sportiva Herbalife24, l’azienda supporta infatti tutti gli appassionati di fitness – dai principianti agli atleti professionisti – in ogni fase dell’allenamento.