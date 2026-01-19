Nuoto, partenza da incorniciare per le sincronette di Riccione ai Regionali Fin

Polisportiva, avvio d'oro a Forlì

Parte sotto i migliori auspici l’anno per le sincronette di Polisportiva Riccione al Campionato Regionale FIN-Emilia Romagna, disputato il 17 gennaio scorso a Forlì.

Nella categoria Assoluta spicca un prezioso oro per Amelia Cecchini negli obbligatori che anticipa il secondo oro nella squadra libera con le ginnaste Amelia Cecchini, Matilde Pari, Greta Forzelin, Lia Baldisseri, Camilla Bonduà e Ginevra Orsini. Greta Forzelin conquista anche il 4º posto.

Nella categoria Esordienti A ottimo è l’esordio stagionale per le giovani atlete Beatrice Palazzi, quinta classificata e Alicia Carmen Gabellini, settima posizione, che guardano già ai Campionati Italiani insieme alle compagne Martina Rossi, Tais Raimondi, Nina La Barba, Nausicaa Gaddi, Sofia Pasini, Carol Larotonda e Yulia Migani classificate nelle rispettive categorie.

“Sono davvero molto contenta di questa partenza di stagione - commenta l’allenatrice Maria Grano. - Il gruppo delle esordienti A ha avuto un debutto decisamente di valore, calcolando che tutte sono al primo anno in agonistica. Noi allenatrici siamo davvero fiere delle atlete più giovani e del loro esordio. Un grande plauso anche alle ragazze della categoria assoluta, sempre concentrate e performanti”.