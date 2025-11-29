Nuova apertura a Villa Verucchio: Sgr apre un "Energy Point"

Al taglio del nastro anche Dionigi e Tani di Sgr

Inaugurato oggi (sabato 29 novembre) a Villa Verucchio un nuovo Energy point di SGR Luce e Gas nella centrale Piazza Europa. Oltre alla sede di via Chiabrera a Rimini, in Provincia sono attivi anche gli EnergyPoint di Bellaria Igea Marina, Novafeltria, Riccione, Rimini San Giuliano, Rimini Tiberio, Rimini Covignano, San Giovanni in Marignano, Morciano e Santarcangelo, luoghi dove i cittadini possono recarsi per chiarimenti sulle forniture o nuovi accordi commerciali per le forniture di energie. Sono intervenuti la sindaca di Verucchio Lara Gobbi, il vicesindaco Paolo Masini, la presidente e l’Ad di Gruppo Sgr Micaela Dionigi e Bruno Tani.

“Facciamo una scelta in controtendenza, aprendo e non chiudendo luoghi di incontro coi cittadini sul territorio – ha detto Micaela Dionigi, Presidente Gruppo Sgr –. Un altro modo per stare dentro alla comunità, che ci vede protagonisti coi tanti progetti di sostegno in ambito sociale, culturale, scolastico e sportivo. L’EnergyPoint si occuperà della fornitura di energie e anche del confronto sulle scelte possibili per efficientare i consumi e quindi risparmiare sui costi. La qualità e la disponibilità nel rapporto diretto sono le fondamenta del nostro agire quotidiano”. L’Energy point di Sgr a Villa Verucchio avrà come riferimento circa 20mila residenti nel comune e nelle cittadine limitrofe, avrà orari di apertura lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 8.30 alle 12.30, al giovedì 14.00-16.00.gr