Nuova associazione a Rimini: Ariminensis riunisce comitati e attivisti cittadini

Filo conduttore la presenza di attivisti e personalità politiche che si segnalano per la tenace opposizione alle politiche della giunta di centrosinistra

Nasce a Rimini "Ariminensis", una nuova associazione che, secondo quanto riferito nella nota a firma del presidente Claudio Mazzarino, nasce con l'obiettivo di valorizzare la città e i suoi territori, tutelarne le peculiarità storiche e identitarie e proporre soluzioni concrete per i problemi che interessano i cittadini. All'interno dell'associazione sono presenti anche cinque comitati: quello relativo alla secessione di Viserba da Rimini, il comitato Padulli, centro storico, Rimini Sud e Viserba Monte, che mantengono naturalmente proprio autonomia. Presidente e vice presidente sono rispettivamente Claudio Mazzarino e Gabriele Bernardi, quest'ultimo "motore" del movimento di secessione di Viserba. Promotori dell'associazione, oltre a Mazzarino che ricopre un ruolo di primo piano nella politica, essendo segretario comunale di Fratelli d'Italia, sono persone molto attive nella vita sociale e nell'associazionismo cittadino, c'è chi ha già presentato la propria candidatura in area centrodestra come l'avvocata Nicoletta Galgani, Umberto Casalboni e Palmiro D'Addario, e c'è chi come Andrea Turci ha invece sostenuto il sindaco di Jamil Sadegholvaad nella lista Futura con Jamil. Oggi il filo conduttore è proprio la tenace opposizione alle politiche portate avanti dall'amministrazione di centrosinistra, anche se i promotori di Ariminensis precisano: l'obiettivo è collaborare con l'amministrazione comunale, anche attraverso battaglia civiche, se necessario.

La nota di Ariminensis in replica al nostro articolo

In merito all’articolo pubblicato su Altarimini riguardante la nascita dell’associazione Ariminensis, riteniamo necessario fare alcune precisazioni per evitare interpretazioni fuorvianti.

Ariminensis non nasce come organizzazione politica, né come contenitore partitico.

L’associazione è stata costituita con un obiettivo molto semplice e chiaro: dare voce ai cittadini, ai comitati e alle realtà territoriali che operano quotidianamente nei quartieri di Rimini.

Il nostro intento è quello di mettere in rete esperienze civiche, comitati di zona, associazioni e singoli cittadini, valorizzando le peculiarità dei territori e affrontando in modo concreto i problemi reali della città: sicurezza, viabilità, servizi, identità del territorio, qualità della vita e tutela delle nostre comunità.

Ariminensis non rappresenta partiti politici, ma istanze civiche e territoriali.

Chi ne fa parte proviene da esperienze diverse e ciò che unisce tutti è esclusivamente la volontà di lavorare per il bene del territorio.

Ridurre questa iniziativa a una lettura politica significa travisarne completamente la natura e lo spirito.

L’associazione nasce invece con un approccio trasversale e civico, con l’obiettivo di favorire partecipazione, confronto e proposte concrete, mantenendo sempre al centro i cittadini e il territorio riminese.

Per questo continueremo a lavorare con spirito costruttivo, aperti al dialogo con tutti, ma fedeli alla nostra natura: essere una voce libera della comunità e dei territori.