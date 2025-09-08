Nuova circonvallazione di Santa Giustina: a novembre le prime operazioni al cantiere

L'opera è co-finanziata da risorse assegnate dal Cipe attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

È previsto per il mese di novembre, secondo l’ultimo aggiornamento di Anas, l’avvio delle opere propedeutiche alla realizzazione della nuova circonvallazione di Santa Giustina, cofinanziata da risorse assegnate dal Cipe attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L’opera, per la quale si sta completando l’iter di verifica degli aspetti progettuali, prevede la realizzazione di una bretella viaria della lunghezza totale di circa 2 chilometri, che si snoderà a monte dell’attuale tracciato della via Emilia, con l’obiettivo, ricorda l'amministrazione comunale, "di alleggerire il centro abitato di Santa Giustina dal passaggio del traffico pesante aumentando la sicurezza e di migliorare al contempo accessibilità e sicurezza del quartiere nord".