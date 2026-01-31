Nuova Consolare Rimini San Marino, Alice Parma attacca: "Fratelli d'Italia fa confusione"

"In corso un lavoro tecnico per migliorare il progetto, non per rallentarlo"

“Sulla riqualificazione della Ss72, la Consolare Rimini–San Marino, il punto è arrivare a un progetto sicuro ed efficace, capace di risolvere questioni ormai note senza danneggiare i cittadini". Alice Parma, consigliere regionale del Pd, interviene sul tema, definendo positiva la collaborazione in corso tra Regione Emilia Romagna, San Marino, Anas ed enti locali. "Si tratta di un confronto necessario e previsto dalla normativa, utile a migliorare l’impatto di un’infrastruttura molto attesa e a renderla realmente compatibile con la vita dei residenti, non di un ostacolo da rimuovere in nome della fretta", evidenzia Parma, che attacca Fratelli d'Italia: "Dopo settimane di dichiarazioni pretestuose da parte di Fratelli d’Italia, già smentite nel merito, stupisce che oggi la senatrice Spinelli chieda di andare avanti comunque, come se il dialogo istituzionale fosse un problema. Ancora più evidente è la contraddizione interna a FdI: mentre il consigliere regionale Marcello sostiene che il progetto vada modificato per non penalizzare i cittadini di Rimini, la senatrice sembra dire l’esatto opposto". Parma parla di fuga in avanti della Spinelli e che il lavoro tecnico in corso "serva proprio a migliorare il progetto, non a rallentarlo".

"Se davvero l’obiettivo della senatrice è essere utile a Rimini, il contributo più concreto sarebbe sollecitare Anas e il Ministero a fare presto e bene. Sulla Consolare non servono forzature né slogan, ma serietà, chiarezza e tempi certi. In questo la Regione continuerà a fare la propria parte, lavorando con trasparenza per un’opera attesa da anni, senza scorciatoie e senza propaganda”, chiosa Parma.