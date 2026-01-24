Nuova Consolare Rimini-San Marino, Marcello: "Bene progetto, ora accelerare su realizzazione"

Il consigliere regionale richiama alcune criticità ancora aperte

"Accolgo con favore l’evoluzione del progetto di Anas sulla Strada Statale 72, già presentato con le prime modifiche nel febbraio 2025 e oggi ulteriormente affinato grazie al confronto istituzionale tra Ministero, Regione, Comuni e Repubblica di San Marino”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello, commentando gli esiti della recente riunione tecnica sulla Statale 72 Rimini-San Marino, nel corso della quale è stato aggiornato il quadro progettuale in vista della Conferenza dei Servizi.

“A distanza di un anno – spiega Marcello – il Comune di Rimini ha chiesto inoltre, una variazione del sovrappasso in zona Grotta Rossa, finalizzata a salvaguardare le alberature presenti in prossimità della parrocchia”.

“Ringrazio Anas per l’impegno dimostrato e per aver recepito gran parte delle osservazioni avanzate da enti locali e privati. Ora però è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti facciano la propria parte, senza ulteriori rinvii, per accelerare un’opera strategica attesa da decenni, come peraltro richiesto anche dall’attuale Governo”, aggiunge.

Il consigliere regionale richiama infine alcune criticità ancora aperte: “Resta il tema degli accessi in corrispondenza della Fornace Marchesini, che presenta elementi di criticità sotto il profilo della funzionalità. Mi auguro che Anas sia disponibile a intervenire anche su questo aspetto in sede di definizione finale del progetto, migliorandone ulteriormente l’efficacia complessiva”.

“La Statale 72 è un’infrastruttura vitale non solo per Rimini, ma per l’intero collegamento con la Repubblica di San Marino. Adesso – conclude Marcello – servono tempi certi e un’accelerazione concreta verso la fase realizzativa”.