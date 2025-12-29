Nuova Marecchiese, Sadegholvaad incalza Anas: “Servono chiarezza e una data certa”

Le parole del Presidente di Provincia

Il sindaco di Rimini e presidente della provincia Jamil Sadegholvaad affida a una dichiarazione dal tono ironico ma deciso un appello ad Anas sulla nuova Marecchiese, infrastruttura da anni al centro del dibattito politico e territoriale. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, il primo cittadino chiede semplicemente di fissare una nuova data per l’incontro rinviato improvvisamente lo scorso 10 dicembre, incontro che avrebbe dovuto coinvolgere Regione, Provincia e numerosi Comuni della Valmarecchia e della costa per fare il punto sul progetto.

Nel mirino del sindaco finiscono soprattutto le contraddizioni politiche: da un lato il centrodestra che parla di cantieri pronti a partire, dall’altro le istituzioni locali che, sottolinea Sadegholvaad, non hanno mai ricevuto informazioni concrete su un’opera che dovrebbe attraversare i loro territori. A questo si aggiunge un dato politico rilevante: nella Legge di Bilancio 2026, appena approvata dal Parlamento, non risulterebbero stanziamenti per la nuova Marecchiese.

Da qui la richiesta di chiarezza e trasparenza, per evitare “fischi per fiaschi e lucciole per lanterne” e per restituire ai cittadini informazioni corrette su un progetto che incide direttamente sulla vita delle comunità coinvolte. Al di là delle polemiche, conclude il sindaco, l’auspicio è che il 2026 porti finalmente risposte concrete, magari già con un nuovo incontro fissato a gennaio.