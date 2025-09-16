Nuova scuola di viale Panoramica a Riccione, apertura nel 2026

I lavori si concluderanno a fine dicembre 2025

La tappa odierna del progetto "Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro" ha portato la sindaca, la giunta, i consiglieri comunali e i giornalisti in viale Panoramica, dove il cantiere della nuova scuola primaria sta per giungere a compimento, mentre procede quello per la sua palestra annessa che sarà terminata entro il 2026.

"Un'opera strategica per la comunità che, dopo le enormi difficoltà ereditate, vede ora la luce grazie a un grande sforzo della nostra amministrazione", evidenzia la sindaca Angelini. Il progetto ha un importo complessivo di 3.746.000 euro, finanziato in parte con mutui Bei 2018 del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il nuovo edificio scolastico viene realizzato con una moderna struttura in legno, che ne garantirà un’alta prestazione sismica, ed è dotato delle migliori tecnologie per renderlo un edificio a energia quasi zero (nZEB). I lavori, avviati a marzo 2025, si concluderanno a dicembre 2025. L'obiettivo è offrire alla città una scuola all'avanguardia per l'anno scolastico 2026/2027.

Un elemento di grande importanza del progetto è il completamento della nuova palestra attrezzata, i cui lavori di rifacimento e sostituzione dei solai sono stati avviati a gennaio e sono ormai in fase avanzata, anche se resteranno alcune lavorazioni da completare nel 2026. "Questa struttura annessa non solo arricchirà l'offerta didattica della scuola, ma diventerà un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo delle attività sportive e ricreative di tutta la comunità, offrendo ai giovani spazi adeguati e moderni per la crescita e l'aggregazione", evidenzia l'amministrazione comunale.