Nuova sinergia con il Gruppo Ferretti Hotels: nasce Misano Football Center

Misanosportieventi Srl entra a far parte del gruppo Ferretti: è il gestore dei campi da calcio di via Platani

Misanosporteventi Srl, società che gestisce il centro sportivo “Misano Football City” – campi da calcio a 11 e calcio a 8 situati in via Platani a Misano Adriatico – è entrata a far parte del Gruppo Ferretti Hotels.

Ferretti Hotels Group, con oltre 50 anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, gestisce hotel, residence e resort in alcune delle più belle località italiane: Misano Adriatico, Cattolica, Rimini, Bellaria Igea Marina, Cesenatico, Venezia, Brescia, Piacenza, Verona, Peschiera del Garda, Firenze, Roma e, dal 2027, anche Milano.

A Misano Adriatico il gruppo è già presente con il Family Park Hotel Kursaal e con il Villaggio San Pellegrino, entrambi adiacenti al centro sportivo. Due strutture ideali per soggiorni sportivi e di gruppo, per l’organizzazione di eventi aziendali e sportivi e per vacanze dedicate alle famiglie.

Attraverso il brand Ferretti Sport, attivo da anni sul mercato nazionale e internazionale, il gruppo organizza eventi e ritiri sportivi per enti, federazioni, associazioni e società sportive di numerose discipline, tra cui calcio, basket, pallavolo, pallamano, pattinaggio, danza e arti marziali.

Misanosporteventi Srl è una realtà che nel 2015, sulle ceneri dello storico campo sportivo comunale di via Platani utilizzato per l’attività del settore giovanile, ha realizzato importanti lavori di riqualificazione costruendo un centro sportivo moderno, dotato di un campo da calcio a 11 in sintetico di ultima generazione e un secondo campo sintetico a 8.

Con l’ingresso nel gruppo Ferretti, il centro sportivo cambierà denominazione in “Misano Football Center”. Nelle prossime settimane sono previsti interventi di ammodernamento per rendere la struttura ancora più accogliente e funzionale, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il turismo sportivo e continuare a supportare l’attività dei giovani calciatori che utilizzano il centro.

Prossimamente verrà inoltre organizzato un evento conviviale aperto alla città, alla presenza delle autorità, dei cittadini e della stampa, durante il quale verranno presentate le iniziative che il Gruppo Ferretti intende sviluppare per Misano Adriatico.