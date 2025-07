Nuova spiaggia libera inclusiva, Comune di Rimini spegne le polemiche sulla gestione

L'assessora Ridolfi interviene a seguito dell'esclusione dalla gestione della coop sociale Ondanomala

“Per la stagione balneare 2025, i servizi di salvamento e pulizia delle spiagge libere del Comune sono stati affidati tramite trattativa diretta, attraverso manifestazioni d'interesse con richiesta di preventivo. Nel preventivo ricevuto per i servizi dalla Coop sociale Ondanomala(in merito alla gestione della nuova spiaggia inclusiva ribattezzata SpiaggiaLibera Tutti, ndr)è stato indicato un costo di circa 29.000 euro (più iva) per ogni torretta, cifra che supera di circa 10.000 euro il costo previsto per il solo personale, quindi non competitiva".

Così l'assessora Valentina Ridolfi in Consiglio Comunale è intervenuta, rispondendo alla consigliera Gloria Lisi, in merito alla gestione delle spiagge libere e in particolare della nuova spiaggia inclusiva, la cui gestione è stata affidata alla Coop sociale Amici di Gigi, capofila nel progetto con il Club Nautico di Rimini, la RiminiUp, la Coop service Web, Inopera impresa sociale, Coop Bagnini Rimini Sud e The Beach srl.

"Con questo- ha aggiunto Ridolfi - abbiamo cercato di tenere in considerazione la situazione dei lavoratori: chi ha voluto continuare è stato ricollocato, mentre altri hanno scelto liberamente di non proseguire. Alcuni sono stati anche contattati da altri operatori del settore".

"In merito, inoltre, alla co-progettazione promossa dal Settore servizi sociali, l’amministrazione ha deciso di sviluppare il progetto attraverso un percorso strutturato, individuando spazi di collaborazione. La commissione incaricata ha valutato le proposte ricevute sulla base della qualità e della sostenibilità, considerando anche l’impegno economico messo in campo dai proponenti, oltre al contributo pubblico. L’associazione, benché sollecitata rispetto a questa opportunità, non ha presentato progetti in risposta all’avviso di co-progettazione dell’amministrazione", ha chiosato l'assessora.