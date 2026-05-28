Nuova vita per la Cineteca di Rimini tra cinema d’autore e prime visioni

Lo spazio di via Gambalunga amplia la programmazione e rafforza l’offerta cinematografica del centro storico

La Cineteca di Rimini si prepara a cambiare volto e a rafforzare il proprio ruolo nel panorama culturale cittadino. Dopo anni dedicati principalmente a rassegne, incontri e progetti speciali, lo spazio di via Gambalunga punta ora a diventare una vera sala cinematografica stabile nel cuore del centro storico, con una programmazione continuativa dedicata al cinema d’autore e alle prime visioni.

La Dichiarazione dell’assessore alla Cultura Michele Lari:

“La Cineteca di Rimini si prepara a una nuova stagione e soprattutto a una rivoluzione copernicana. A cavallo tra l’estate e l’autunno il grande schermo di via Gambalunga tornerà ad accendersi cinque volte alla settimana grazie a una nuova programmazione stabile che farà della Cineteca una vera e propria sala cinematografica di prima visione nel centro storico. Oltre a essere luogo di incontro e sede delle rassegne che in questi anni hanno animato lo spazio, la Cineteca riscoprirà così la sua vocazione originale, andando a completare l’offerta cinematografica del centro cittadino accanto al Cinema Fulgor, al cinema teatro Tiberio e al cinemino del Palazzo del Fulgor, dedicato alla programmazione felliniana. A questi, in prospettiva, potrebbero aggiungersi anche le due sale del Cinema Settebello, attualmente al centro di un dialogo tra gestori e proprietà dell’area.

La nuova programmazione della Cineteca prevede proiezioni il mercoledì, venerdì, sabato sera e la domenica pomeriggio e sera, privilegiando film che trovano poco spazio nei circuiti commerciali. L’obiettivo è mantenere viva l’attenzione verso il cinema d’autore, le produzioni italiane e straniere provenienti dai festival internazionali, i classici restaurati e le proiezioni in versione originale.

Particolare attenzione sarà dedicata proprio ai film in lingua originale, una proposta sempre più richiesta dal pubblico e pensata anche per coinvolgere gli studenti universitari stranieri presenti in città. Il progetto sarà accompagnato da investimenti tecnici e strutturali, tra cui l’acquisto di un nuovo proiettore e l’adeguamento degli impianti. Il rilancio della Cineteca si inserisce inoltre in un più ampio programma di iniziative legate al cinema, dall’Agostiniani Estate al progetto “Curatori per un giorno”, fino alle collaborazioni con festival, rassegne del territorio e attività del Fellini Museum, confermando il fermento culturale che attraversa Rimini.”