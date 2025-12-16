"Nuove Idee Nuove Imprese", 14 startup in gara: in palio premi per 23.000 euro

La premiazione domani (mercoledì 17 dicembre) al centro congressi Sgr

Sono 14 le startup che domani pomeriggio (mercoledì 17 dicembre) si contenderanno il montepremi di "Nuove Idee Nuove Imprese", la business plan competition, giunta alla ventiquattresima edizione, che supporta le idee innovative per dare loro sostanza, cultura e connessioni e premia i progetti d’impresa più brillanti.

L’evento finale si terrà al Centro Congressi Sgr dalle 16:30 e offrirà l’occasione, per le imprese del territorio, di scoprire soluzioni innovative che anticipano i trend di mercato, valutare potenziali partnership e individuare opportunità di investimento nell’ecosistema startup.

I 14 finalisti saliranno sul palco per presentare i propri progetti. In palio premi in denaro per un ammontare di 23.000 euro, che saranno assegnati ai progetti selezionati dal Comitato Tecnico e Scientifico, ai quali si aggiungono numerosi benefits messi in palio dai soci e partner di Nuove Idee Nuove Imprese.

Durante l’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune e moderato da Diego De Simone, due ospiti speciali porteranno la loro esperienza imprenditoriale e il loro punto di vista su temi di grande attualità. Si tratta di Marco Ramilli, Ceo & Founder di IdentifAi, e di Davide Stefanelli, Presidente di Vem Sistemi ed esperto in finanza aziendale, controllo di gestione e governance d’impresa."