Nuove linee per il baskin nei campi dei parchi Francolini e Carracci

Installate anche transenne parapedonali a tutela dei giocatori: i due spazi saranno utilizzabili sia per il basket sia per il baskin, ampliando l’accessibilità e l’inclusività dei parchi cittadini

Sono state realizzate nei giorni scorsi le linee per il gioco del baskin nei campi da basket dei parchi Francolini e Carracci, dove sono state installate anche delle transenne parapedonali a tutela dei giocatori. “Si tratta di un intervento puntuale – dichiarano la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni e l’assessora allo Sport Angela Garattoni – particolarmente importante per rendere i parchi cittadini sempre più accessibili e inclusivi. Questi lavori permetteranno infatti di ampliare la fruizione dei parchi e utilizzare i due campi sia per il gioco del basket sia per il baskin, che a Santarcangelo vanta un’esperienza unica a livello provinciale grazie alla presenza degli Onions”.