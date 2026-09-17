Nuove panchine e nuovi giochi per il Parco della Pace di Cattolica

L’investimento complessivo per la riqualificazione è pari a 150mila euro

Proseguono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione del Parco della Pace di Cattolica, dopo la realizzazione del campo da bocce e dei sottoservizi per i nuovi servizi igienici. Sono in corso gli interventi di riqualificazione delle panchine – 70 in totale - con sedute e spalliere eco sostenibili prodotte con plastica riciclata e la posa di uno dei nuovi giochi dell’area dedicata ai più piccoli. Si tratta di 6 giochi di cui un’altalena, un’altalena a cesto (inclusiva), una molla, un girello, un dondolo e un gioco inclusivo. Il nuovo Parco della Pace prende sempre più forma e, dopo la rifinitura delle pavimentazioni e l’istallazione dei servizi igienici, entro il mese di ottobre sarà inaugurato con una grande festa di comunità. L’investimento complessivo per la riqualificazione è pari a 150mila euro, di cui 96mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto di sicurezza integrata promosso attraverso l’Assessorato alla Legalità, che affianca alla riqualificazione fisica degli spazi azioni dedicate alla prevenzione, all’educazione alla legalità e alla promozione di forme positive di aggregazione sociale.

“Mi preme ribadire che il finanziamento regionale nasce da un progetto che abbiamo costruito mettendo insieme riqualificazione urbana, sicurezza e prevenzione – commenta l’assessora alla legalità Claudia Gabellini –. L’obiettivo è intervenire non solo sulla qualità degli spazi, ma anche sul modo in cui vengono vissuti, favorendo relazioni positive, senso di comunità e occasioni di aggregazione, in particolare per i più giovani”.