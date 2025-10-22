Nuove piste ciclabili in arrivo a Rimini: al via l’iter per collegare Viserba e l’area della Fiera

Tre interventi per un’unica rete ciclabile tra mare e monte

E’ iniziato oggi, mercoledì 22 ottobre, con la pubblicazione sul Bur Er (Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna) il procedimento unico per l’approvazione del progetto composto da tre interventi distinti, volti alla ricucitura di percorsi ciclabili esistenti nella frazione di Viserba e nelle aree a mare e a monte della SS16 in prossimità dell'intersezione con Via della Fiera.

L’obiettivo è quello di creare ciclovie unitarie e facilmente fruibili dalla cittadinanza di Rimini, realizzando connessioni in grado di garantire spazi di percorrenza sicuri e dedicati.

La distanza fisica tra i due tratti a ridosso della SS16 (che una volta realizzati costituiranno un unico itinerario ciclabile continuo) e quello presente nella frazione di Viserba, hanno reso opportuna l'articolazione dell'intervento in 3 interventi distinti, che prendono il nome di “via Acquario”, “via Pomposa” e “Viserba”.

L’avvio di procedimento unico - in pubblicazione da oggi anche sull’Albo Pretorio del Comune di Rimini - consentirà le procedure di partecipazione e consultazione finalizzate all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico dell’opera e determinerà, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell’art.53:

l’approvazione del progetto esecutivo e quindi l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera secondo la legislazione vigente;

la localizzazione dell’opera pubblica;

variante alla strumentazione urbanistica (variante RUE - normativa e cartografica);

apposizione di vincolo espropriativo;

la dichiarazione di pubblica utilità.

Tutti gli elaborati sono depositati per la libera visione del pubblico sia sul sito web del Comune, sia presso gli Uffici del Settore Infrastrutture e Protezione Civile del Comune di Rimini, Via Rosaspina n. 21, II piano - 47923 Rimini per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a far data dall’avvenuto deposito, da oggi e fino al 22 dicembre 2025. Entro tale termine chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni.