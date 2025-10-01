Nuove prospettive per il commercio: a Rimini l’intesa tra Confcommercio e Cia Conad

Importante incontro tra il presidente Giammaria Zanzini e l’ad Luca Panzavolta

Importante incontro tra il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini e l’amministratore delegato di Cia Conad, Luca Panzavolta. Un confronto costruttivo, che ha posto le basi per un percorso di sinergia e collaborazione strategica e operativa finalizzato a sostenere in maniera sempre più incisiva il tessuto commerciale del territorio. Al centro del dialogo diversi temi di grande attualità e rilevanza: dalla desertificazione commerciale ai modelli di distribuzione alternativi e alle trasformazioni attese nel settore del commercio, fino alle difficoltà legate al reperimento di personale qualificato e alla necessità di investire con decisione nella formazione.

Cia Conad, realtà cooperativa fortemente radicata nel territorio e facente parte del sistema nazionale Conad, ha accolto con favore il dialogo con Confcommercio, riconoscendone la coerenza con il quadro di collaborazione già avviato a livello nazionale.

“L’incontro, di cui ringrazio il dottor Panzavolta, ha confermato la volontà condivisa di dar vita ad un’intesa territoriale capace di mettere in rete competenze, esperienze ed eccellenze. L’obiettivo condiviso – sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio, Giammaria Zanzini - è sviluppare collaborazioni che possano tradursi in strumenti e azioni, con una visione a 360 gradi in una prospettiva di crescita e sviluppo per tutto il territorio. Questo appuntamento segna quindi l’inizio di un percorso che vedrà Confcommercio della provincia Rimini e CIA Conad impegnate a preservare e valorizzare la vitalità del tessuto commerciale provinciale, garantendo nuove opportunità di sviluppo per il settore”.