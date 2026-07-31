Nuove regole monopattini, i dubbi: "A Rimini poche assicurazioni, caschi introvabili. Multe non bastano"

Federconsumatori Rimini: "Così il monopattino rischia di diventare un lusso"

"A Rimini i monopattini sono ancora in gran parte sprovvisti di targa, le coperture assicurative sono ancora scarsamente disponibili e di caschi neanche l’ombra: fioccano le multe, quelle sì, ma evidentemente non sono un deterrente idoneo a contenere il fenomeno". Così Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori Rimini, commenta la situazione a due settimane dall'entrata in vigore delle nuove norme nazionali sui monopattini elettrici, che impongono casco, targa e assicurazione Rc. Norme che però, a detta dell'associazione, presentano criticità-

"Per prima cosa è necessario soffermarsi sulla scarsa reperibilità delle polizze assicurative Rc, dai costi variabili. L’offerta di polizze è estremamente limitata e non in linea con ciò che era stato preannunciato dalla normativa. Il motivo per cui queste polizze sono effettivamente poche è dovuto alla loro recente comparsa e ciò rappresenta un problema, poiché non concede ai consumatori la possibilità di fare un confronto sulle possibili offerte del mercato per scegliere la più conveniente. Inoltre, nella normativa vengono presentati costi approssimativi che dovrebbero variare tra i 35 e 55 euro annui, fino ad arrivare a 150 euro annui; mentre i preventivi monitorati dall’Osservatorio Federconsumatori si allineano tutti al rialzo e variano tra i 100 e 200 euro annui".

Per Federconsumatori sono "costi sproporzionati", considerando "la limitata copertura della singola assicurazione Rc che copre solo i danni involontariamente causati a terzi (persone o cose) durante la circolazione in aree pubbliche e private, escludendo la tutela legale, che è considerata copertura aggiuntiva/facoltativa così come tutte le altre (furto, incendio, danni al conducente). Inoltre, i sinistri che coinvolgono i monopattini, non rientrano al momento nel sistema del risarcimento diretto: e pertanto il danneggiato presenterà la richiesta di risarcimento all'assicurazione del veicolo responsabile del sinistro".

Altra criticità, a detta di Urbinati, è la reperibilità del casco: "Quando si possiede un monopattino personale è necessario procurarsi in autonomia casco, targa e assicurazione. Al contrario, i monopattini a noleggio prevedono che ogni elemento o adempimento burocratico sia a carico del gestore del servizio, ma nella quasi totalità dei servizi di noleggio il casco non viene infatti fornito insieme al veicolo. Per Federconsumatori è necessario che i gestori individuino rapidamente soluzioni organizzative che consentano agli utenti di accedere contestualmente sia al monopattino sia ai dispositivi di protezione individuale".

Per ciò che concerne il regime sanzionatorio, Federconsumatori Rimini ricorda: "Nel caso in cui non si indossi il casco sul monopattino, personale o in sharing, il guidatore è soggetto a sanzione. La sanzione amministrativa può variare tra i 50 e 250 euro. Sono previste sanzioni per assenza di targa e assicurazione Rc: l’importo può variare tra i 100 e 400 euro. La manomissione di monopattini (monopattini truccati/potenziati) è sanzionabile fino a 800 euro, con confisca immediata del mezzo, a seconda della gravità".

Urbinati si sofferma poi sul lato economico: "A conti fatti, alla luce di questo studio, il nostro Osservatorio ha calcolato i costi che un cittadino deve sostenere se vuole utilizzare il monopattino per spostarsi in città, al posto dell’auto o dei mezzi pubblici. Il costo ipotizzato è per l’utilizzo di circa 1 ora al giorno. Per chi sceglie di acquistarlo tra assicurazione, targa e casco, oltre al costo vero e proprio del mezzo, la spesa ammonta a circa 511,98 euro (di cui 277,99 euro una tantum). Da notare come, con l’entrata in vigore della normativa, i costi dei monopattini non siano variati. Ai costi prospettati si aggiungono circa 255,00 euro per chi volesse dorarsi di una batteria aggiuntiva. Chi opta per un monopattino a noleggio, invece, spende circa 275,68 euro l’anno".

L'associazione chiede così "interventi concreti finalizzati a favorire una maggiore concorrenza nel mercato delle assicurazioni dedicate ai monopattini elettrici, un'informazione chiara e univoca alla cittadinanza, individuare soluzioni efficaci affinché i servizi di sharing rendano concretamente disponibile il casco e monitorare l'impatto economico delle nuove disposizioni sui consumatori, evitando che l'eccessivo incremento dei costi finisca per scoraggiare l'utilizzo di una forma di mobilità sostenibile".