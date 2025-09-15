Misano avvia Housing First: nuove soluzioni abitative per persone senza dimora

Parte il progetto per l'emergenza abitativa

Si sono avviati i lavori per la realizzazione di Housing First, l’iniziativa di grande rilevanza sociale e inclusiva voluta dal Comune di Misano e finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“Housing First affronta il problema della marginalità sociale e fornisce soluzioni abitative stabili e sicure a persone senza fissa dimora – commenta Maria Elena Malpassi, Vicesindaca di Misano – che comincia a rispondere ad una emergenza abitativa diffusa con lo sguardo su famiglie e persone in grave difficoltà”.

È previsto l'ampliamento dell'edificio attualmente sede della Caritas, in via Nazionale Adriatica, dove saranno realizzate tre nuove unità abitative. Costituiranno un centro di prima accoglienza per persone in stato di bisogno, con l'obiettivo di offrire alloggi temporanei e favorire il loro inserimento sociale ed economico.

L'iniziativa è finanziata dall'Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU e prevede un investimento complessivo di 710.000 euro. Di questi, 500.000 euro saranno destinati alle spese di investimento e 210.00 euro alle spese di gestione.

La convenzione, nell’ambito di un progetto distrettuale provinciale, è stata stipulata con il Comune di Riccione, ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) e garantisce una stretta collaborazione tra i comuni per la realizzazione e la gestione del progetto.