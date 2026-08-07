Nuovi contributi regionali per le strade, anche la Sp Santagatese nel piano di interventi

Nel Riminese contributi per 5 milioni di euro

Ventidue interventi, quasi 92 milioni di euro di risorse e oltre 102 milioni di investimenti complessivi attivati sul territorio: è il grande piano di investimenti con cui la Regione punta a rafforzare la sicurezza e l'efficienza della rete della viabilità e delle infrastrutture di trasporto dell'Emilia-Romagna. Dalle grandi opere strategiche agli interventi di viabilità locale, il piano consentirà di rendere più sicura ed efficiente la rete dei collegamenti regionali attraverso la riqualificazione di ponti, la realizzazione di nuove rotatorie, il miglioramento della rete stradale e il potenziamento della mobilità sostenibile.



I cantieri sono finanziati tramite il bando sostenuto dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027 previsto dall'Accordo per lo sviluppo e la coesione. Un programma da 91,58 milioni di euro, che sul territorio attiverà investimenti per oltre 102 milioni di euro grazie al cofinanziamento degli enti locali.

In provincia di Rimini, con un contributo complessivo regionale di oltre 5 milioni di euro, gli interventi riguardano la rifunzionalizzazione della Sp136 Santarcangelo Mare (secondo stralcio 2,5 milioni), il miglioramento della percorribilità della Sp8 Santagatese (1,5 milioni), la messa in sicurezza dell'intersezione tra la Sp58 Tavullia e via Cassandro (oltre 713mila euro) e la realizzazione degli impianti di illuminazione delle rotatorie lungo la Sp17 Saludecese Variante (oltre 370mila euro).