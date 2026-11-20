Nuovi prodotti e margini: la capacità di rinnovare la gamma come vantaggio per le aziende manifatturiere

Le aziende manifatturiere italiane si distinguono sui mercati internazionali per qualità, personalizzazione e prodotti capaci di giustificare prezzi più elevati

Sui mercati internazionali le aziende manifatturiere italiane si fanno scegliere soprattutto per ciò che offrono: prodotti curati, adattabili alle richieste del cliente, in grado di giustificare un prezzo superiore a quello dei concorrenti che puntano sui volumi. Questa scelta emerge con chiarezza dal rapporto annuale sulle medie imprese industriali realizzato da Area Studi Mediobanca, Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne, che analizza le realtà manifatturiere a controllo familiare fra 50 e 499 addetti. Fra i punti di forza indicati dagli imprenditori, la flessibilità e la personalizzazione dell'offerta raccolgono il 65,8% delle segnalazioni e la qualità dei prodotti, con la possibilità di sostenere un prezzo più alto, il 46%, mentre la competitività del prezzo si ferma al 21,8%. Una strategia fondata sulla differenziazione ha però un'esigenza precisa: il prodotto deve rinnovarsi con continuità, perché le soluzioni che oggi distinguono un'azienda tendono nel tempo a diventare uno standard di mercato. La capacità di aggiornare e ampliare la gamma è quindi una delle leve più dirette per difendere i margini.

Prodotti nuovi, un quinto del fatturato industriale

Il rinnovo della gamma ha un peso che si misura direttamente nei ricavi. Ogni versione aggiornata, ogni nuova linea o estensione di un modello esistente apre spazi commerciali e consente di rivedere il valore dell'offerta con i clienti abituali. Secondo il rapporto dell'Istat sull'innovazione nelle imprese per il triennio 2022-2024, diffuso a settembre, nell'industria il 37,3% delle aziende con almeno dieci addetti ha introdotto innovazioni di prodotto, e i prodotti nuovi o migliorati valgono il 20,7% del fatturato. Considerando tutti i settori, la quota di ricavi legata alle novità è salita di 3,2 punti rispetto al 2022. In media, per un'azienda industriale circa un euro su cinque arriva da prodotti che pochi anni prima non esistevano o avevano caratteristiche diverse. Aggiornare con regolarità la gamma permette di spostare una parte crescente delle vendite verso articoli su cui la pressione sul prezzo è minore, perché non hanno ancora un equivalente diretto sul mercato.

Dal miglioramento continuo alle novità per il mercato

Rinnovare la gamma passa più spesso dal miglioramento dell'esistente che dall'invenzione di prodotti senza precedenti. Una versione più leggera, una nuova taglia, un'opzione richiesta da un mercato estero o un componente riprogettato per ridurre i tempi di montaggio sono interventi che il cliente percepisce come novità e che accrescono il valore dell'offerta. I dati Istat danno la misura di questo equilibrio: le innovazioni originali, cioè i prodotti nuovi per il mercato di riferimento, riguardano il 19,4% delle imprese industriali, quota che fra le grandi imprese del settore sale al 45,2%. Miglioramenti e novità chiedono all'ufficio tecnico un impegno diverso. Un aggiornamento si inserisce in un prodotto già collaudato e deve restare compatibile con ricambi, attrezzature e documentazione esistenti, mentre un prodotto originale attraversa più fasi di verifica prima di arrivare in produzione. In entrambi i casi la rapidità con cui l'azienda porta la novità sul mercato incide sul ritorno dell'investimento in sviluppo.

Il tempo dell'ufficio tecnico, fra gestione dell'esistente e sviluppo

La capacità di rinnovare la gamma dipende in larga parte dal tempo che l'ufficio tecnico riesce a sottrarre alla gestione dell'esistente per dedicarlo ai progetti nuovi. Il tema delle risorse emerge anche dall'indagine Istat: fra le imprese industriali che non hanno avviato ulteriori attività innovative, il 27,2% indica come motivo la carenza di risorse finanziarie o di personale, la quota più alta fra i grandi comparti dell'economia. Una parte di quel tempo si recupera dal patrimonio di progetti che l'azienda già possiede. Quando componenti collaudati, assiemi standard e soluzioni tecniche sono archiviati in modo ordinato e facili da rintracciare, un nuovo prodotto nasce in buona parte da elementi già validati, e la progettazione si concentra sulle parti che lo distinguono agli occhi del cliente. Il riuso riduce anche i codici duplicati negli acquisti e in magazzino, con un beneficio che va oltre l'ufficio tecnico: meno articoli da gestire, ordini ai fornitori su volumi maggiori, ricambi più semplici da garantire nel tempo.

Un ambiente di progettazione che cresce insieme alla gamma

Quando la gamma si allarga, cambiano anche le esigenze degli strumenti di lavoro: prodotti con più varianti, componenti elettrici accanto a quelli meccanici, verifiche strutturali da eseguire prima del prototipo, archivi sempre più ampi. Molte aziende manifatturiere affrontano questo percorso con SOLIDWORKS, il software di progettazione sviluppato da Dassault Systèmes. Il programma è disponibile in diverse configurazioni, dalla modellazione 3D di base fino alle versioni con strumenti di validazione e disegno avanzato di cablaggi e tubazioni, e si completa con moduli dedicati alla gestione dei dati, alla simulazione e agli schemi elettrici. Per farlo crescere in funzione dei nuovi prodotti è possibile rivolgersi a un rivenditore autorizzato SOLIDWORKS come Nuovamacut, partner tecnologico con sede centrale a Bologna, che affianca le imprese nella scelta dei moduli, nell'aggiornamento delle licenze e nella formazione dei progettisti. Per l'azienda il ritorno si misura su voci concrete: ore di lavoro recuperate in ufficio tecnico quando un componente si ritrova nell'archivio, prototipi fisici in meno quando la verifica avviene sul modello, interventi di montaggio evitati quando gli schemi elettrici nascono insieme alla struttura meccanica. Rinnovare la gamma coinvolge l'intera impresa, dal commerciale che raccoglie le richieste dei clienti alla produzione che accoglie i nuovi articoli, fino agli acquisti che ne gestiscono i componenti. Per le aziende manifatturiere che competono sulla qualità più che sul prezzo, la velocità con cui questo processo si ripete potrebbe pesare sempre di più sulla tenuta dei margini negli anni a venire.