Nuovo comandante per l'Arma riminese: il Colonnello Daniele Credidio ricevuto dal sindaco

Nuova guida per il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini

Il sindaco ha ricevuto questa mattina (16 settembre) il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, Colonnello Daniele Credidio, che assume la guida dell'Arma riminese in sostituzione del Colonnello Ruggero Gerardo Rugge. L'incontro è stata l'occasione per un primo scambio istituzionale tra il sindaco e il nuovo comandante, che arriva a Rimini dopo aver diretto il Reparto operativo di Cagliari. Durante il colloquio il sindaco ha espresso al colonnello Credidio gli auguri di buon lavoro, ribadendo la disponibilità dell'amministrazione a proseguire la collaborazione avviata negli anni con l'Arma sui temi della sicurezza urbana. A suggello dell'incontro, il sindaco ha donato al nuovo comandante tre pubblicazioni legate al territorio: il volume Amarcord, la pubblicazione del Fellini Museum e il volume di Visit Romagna Romagna, La terra della dolce vita, come omaggio di benvenuto e invito a conoscere l'identità culturale della città. Il colonnello Credidio, ha maturato una lunga esperienza nell'Arma tra Napoli, Sanremo, Palermo e il Comando Generale dei Carabinieri, occupandosi anche di criminalità organizzata, prima dell'incarico a Cagliari che ha preceduto l'arrivo a Rimini. Laureato in Giurisprudenza, ha approfondito gli studi in Scienze della Sicurezza e diritto internazionale umanitario.