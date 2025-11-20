Nuovo dirigente in Provincia di Rimini, la presentazione ufficiale ai Comuni

Gilberto Facondini si occuperà del settore Governo del territorio provinciale

Ieri pomeriggio, in Provincia, si è tenuto un incontro di presentazione, ad amministratori e tecnici dei 27 Comuni, della struttura del settore Governo del territorio della Provincia e del suo nuovo dirigente, Gilberto Facondini.

L’incontro, presieduto dal presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad e a cui era presente il consigliere delegato a Urbanistica e Piano Territoriale di Area Vasta Fabrizio Piccioni, è stato l’occasione per fare il punto sui prossimi adeguamenti comunali alla L.R. n. 24/2017 in materia di pianificazione urbanistica.