Calcio Eccellenza girone B Nuovo socio e trasferta di Massa Lombarda: giorni caldi per il Rimini

La squadra di Gadda di scena alle 18,30 di domenica allo stadio di Budrio. Out Fabbri e Bertani oltre a Carmona. Mercoledì si ufficializza un nuovo socio del cda

Eliminato dalla Coppa Italia per mano della Sammaurese ai rigori (11-12, dopo il 2-2 del 90’), il Rimini si rituffa sul campionato con la trasferta di Budrio contro il Mezzolara a sua volta fuori dalla Coppa Italia (lo ha eliminato l’Imolese). Si gioca alle ore 18.30. Oltre a Carmona, saranno assenti Bertani e Fabbri per guai muscolari. Giocheranno Moricoli in difesa, Zannoni nel mezzo con Nisi e De Angelis e Piazze in attacco.

“Ci aspetta una partita particolare, in un orario insolito, praticamente in campo neutro – dice Massimo Gadda – contro una squadra di valore, organizzata, esperta della categoria, che conosco bene e che visto al’opera in campionato contro l’Imolese, per cui ci sono tutti i motivi per stare in guardia”.

Che fare in particolare?

“Il Rimini deve essere bravo a non giocare una partita sotto ritmo, ma a fare la partita, tenere alta l’attenzione, la concentrazione, non deve concedere niente. Dovremo essere impeccabili sotto l’aspetto tattico, fisico e tecnico per evitare brutte sorprese. Noi vogliamo continuare ad essere protagonisti”.

Vi state già guardando attorno per la prossima stagione?

"Assolutamente no. Il Rimini la prossima stagione non sa che campionato farà. Noi dobbiamo continuare a regalare prestazioni e risultati come stiamo facendo, al di là di quello che dirà la classifica. Una città che è rimasta un anno senza calcio lo merita: lo merita la gente, lo meritano questi ragazzi e non dobbiamo preoccuparci di quando o se riusciremo a vincere questo campionato, e quindi della stagione prossima. Questi sono discorsi che a noi non devono interessare".

Farete invece qualche movimento nella finestra di mercato invernale?

"La rosa non è lunga, potrebbe esserci un inserimento, forse un paio. Se avessimo una sfera magica e sapessimo che non si farà male nessuno potremmo anche stare così fino al termine della stagione, perché la rosa non è numerosa ma di qualità, abbiamo cambi giusti. Vedremo più avanti, in questo momento siamo a posto così".

Intanto la compagine societaria si allarga: mercoledì sarà presentato un nuovo socio del cda.