13 i dipendenti impiegati Nuovo look e nuovo format per il supermercato Conad di viale Tripoli a Rimini

Taglio del nastro con l'assessore Magrini domani (23 ottobre)

Cambiamenti in vista per il supermercato Conad di viale Tripoli a Rimini, che diventa "Tuday", per una spesa sempre più veloce e un'offerta che spazia dai prodotti freschi alle specialità locali, fino alle proposte da asporto. Il taglio del nastro per il rinnovato supermercato è domani (venerdì 23 ottobre), alle 8.30, alla presenza dell'assessore Juri Magrini e dell'amministratore delegato Cia-Conad, Luca Panzavolta. L'attività, che copre come superficie di vendita 220 metri quadrati, è gestita dalla società Snc Gusto e Fantasia, guidata dai soci Ivan, Luca e Michela Bandini ed Elia Franchini. Nel complesso, la società impiega 23 persone, 13 i dipendenti del supermercato.