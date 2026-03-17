Nuovo Lungomare del Sole di Riccione: sarà in parte pronto per la stagione estiva

Il primo lotto completato entro il 31 marzo, per il secondo ecco la soluzione individuata dall'amministrazione comunale

Entro il 31 marzo sarà completato il primo stralcio del Lungomare del sole di Riccione. Lo comunica l'amministrazione comunale. Il tratto interessato dal cantiere è quello che (da sud) parte da piazzale Marinai d'Italia e arriva al bagno 29. Mentre si preparano le rifiniture per il primo lotto, l’attenzione si sposta sul secondo stralcio, i cui lavori sono stati avviati lo scorso 26 gennaio. La novità più significativa di questa fase riguarda l'organizzazione temporale degli interventi: "per garantire la massima accoglienza durante la stagione balneare, abbiamo concordato con la direzione lavori una consegna parziale e strategica", spiega l'amministrazione comunale. Prima dell’interruzione del cantiere per il periodo estivo, sarà infatti ultimato e aperto al pubblico il tratto che prosegue dalla zona 29 fino al parcheggio del Centro Velico di Riccione, corrispondente alla zona 24. "Si tratta di una scelta che permette di ampliare fin da subito la nuova passeggiata a ridosso delle spiagge, rimandando alla fase post-estiva l’ultimo segmento di cantiere che porterà l’opera fino a viale San Gallo, con la chiusura definitiva prevista per il 6 marzo 2027", evidenzia l'amministrazione comunale

"L’intervento, dal valore complessivo di 6,3 milioni di euro, sta ridisegnando il frontemare riccionese con un linguaggio contemporaneo. Il progetto non si limita a una nuova pista ciclabile, ma crea un vero e proprio parco lineare caratterizzato da pavimentazioni drenanti dai toni caldi, arredi di design in legno e metallo e un’illuminazione a Led dal profilo minimale. Fondamentale è l’inserimento del verde, con i nuovi filari di melie che si integrano ai pini esistenti e i “giardini della pioggia” progettati per la gestione naturale delle acque meteoriche, offrendo spazi di sosta e relax immersi in una cornice naturale", evidenzia l'amministrazione comunale