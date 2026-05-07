Nuovo padiglione, più verde e parcheggi: ecco il piano di ampliamento della Fiera di Rimini

Fino all'11 maggio i cittadini riminesi potranno presentare osservazioni

Scadono l’11 maggio i termini per la presentazione da parte dei cittadini delle osservazioni relative al procedimento unico (ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017) per l’approvazione del progetto per l’ampliamento del polo fieristico di Rimini. Tutti gli elaborati sono depositati per la libera visione del pubblico sia sul sito web del Comune, sia presso gli Uffici del Dipartimento di Pianificazione e Gestione territoriale (Via Rosaspina n. 21, IV piano). Entro il termine dell’11 maggio chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni.

L’intervento di ampliamento in capo ad Italian Exhibition Group prevede la realizzazione di un nuovo padiglione espositivo sul lato ovest della fiera. È inoltre previsto un potenziamento della dotazione parcheggi a servizio della fiera e di parcheggio ad uso pubblico, oltre ad un incremento delle dotazioni di verde. "Il quartiere fieristico di Rimini costituisce infrastruttura di interesse pubblico (così come riconosciuto dalla legge regionale 12/2000) ed il suo ampliamento configura il potenziamento di un’infrastruttura strategica del sistema fieristico, strumento fondamentale della politica regionale, rilevante per lo sviluppo economico, produttivo e turistico", ricorda l'amministrazione comunale.