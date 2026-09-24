Nuovo pavimento e maggiore sicurezza: completati i lavori alla piscina del Multieventi Sport Domus

La riapertura della piscina è stata celebrata, in occasione di Sport in Fiera, con tre giorni di ingresso gratuito dalle 9 alle 19

In occasione della tre giorni di Sport in Fiera ha riaperto al pubblico, dopo oltre un mese di chiusura, la piscina del Multieventi Sport Domus di San Marino, oggetto nelle scorse settimane di importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In una prima fase sono stati eseguiti i lavori per il rivestimento della canalina di recupero dell'acqua sul lato della tribuna e lungo il lato degli spogliatoi; successivamente è stata realizzata una nuova griglia di raccolta dell'acqua, davanti ai presidi igienici ed infine è stato realizzato un nuovo rivestimento in resina per il pavimento, con coefficiente di attrito superiore a quello precedente, su tutta la superficie del piano vasca. Intervento, quest'ultimo, che, insieme al rifacimento della segnaletica che indica le altezze della piscina, contribuisce a implementare la sicurezza a beneficio dei bagnanti. A queste manutenzioni straordinarie si aggiungono quelle ordinarie: la pulizia di fondo dell'area spogliatoi, bagni e piano vasca, che, assieme al ripristino della superficie dei divisori di alcune docce e all'installazione di nuovi portasapone a parete, rendono gli spazi in linea con adeguati standard igienici e più confortevoli per l'utenza.

La riapertura della piscina è stata celebrata, in occasione di Sport in Fiera, con tre giorni di ingresso gratuito dalle 9 alle 19. Da ieri, invece, è entrato in vigore l'orario invernale che prevede, per l'accesso al pubblico, le seguenti fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20:30, sabato e domenica dalle 9 alle 14:00. Contestualmente ai lavori alla piscina del Multieventi Sport Domus anche l'impianto dei Tavolucci è stato oggetto di restyling con la ritinteggiatura dei locali adibiti a spogliatoi (pareti, soffitti e parti in legno) e delle pareti sul lato corto del piano vasca.