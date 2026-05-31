Nuovo playground inclusivo al parco Pertini: la proposta lanciata dal Comitato Rimini Sud

Una visione che secondo il Comitato rafforzerebbe ulteriormente l’identità di Rimini come città dello sport, del benessere e dell’inclusione

Un nuovo playground inclusivo, colorato e sostenibile nel cuore del Parco Pertini, tra Marebello e Rivazzurra. È questa la proposta lanciata dal Comitato Rimini Sud, che rivolge un appello all’Amministrazione comunale, a RBR Basket Rimini e alle imprese del territorio affinché collaborino alla realizzazione di un progetto capace di coniugare sport, inclusione sociale e riqualificazione urbana.

L’idea prende spunto dal moderno campo da basket realizzato al Parco Don Tonino Bello di Viserba, diventato in poco tempo un punto di riferimento per giovani, famiglie e appassionati di sport grazie alla sua forte identità grafica e alla capacità di valorizzare uno spazio pubblico attraverso il gioco e l’aggregazione.

La proposta si inserisce inoltre nel percorso di valorizzazione degli spazi sportivi cittadini già avviato dall’Amministrazione comunale con gli interventi programmati al Parco Migani di Miramare. Secondo il Comitato Rimini Sud, la realizzazione di un playground inclusivo anche al Parco Pertini consentirebbe di completare una rete di strutture dedicate allo sport e al benessere lungo tutta la fascia sud della città, da Bellariva a Marebello, da Rivazzurra a Miramare.

Una visione che rafforzerebbe ulteriormente l’identità di Rimini come città dello sport, del benessere e dell’inclusione, sede di manifestazioni di rilievo internazionale dedicate alla salute, all’attività fisica e agli stili di vita sani. Investire in playground moderni e accessibili significherebbe offrire ai giovani e alle famiglie luoghi di incontro, crescita e socializzazione, contribuendo al tempo stesso alla riqualificazione degli spazi pubblici.

Secondo il Comitato Rimini Sud, un intervento di questo tipo rappresenterebbe una straordinaria opportunità per il territorio, offrendo ai residenti un luogo moderno, attrattivo e aperto a tutti. La proposta prevede la realizzazione di un playground con pavimentazione colorata, realizzata mediante materiali e vernici ecocompatibili, resistenti e rispettosi dell’ambiente. Un campo capace non solo di abbellire il parco, ma anche di trasformarsi in un simbolo di inclusione e partecipazione.

Elemento centrale del progetto è infatti l’accessibilità. Il Comitato propone l’installazione di canestri regolabili in altezza e soluzioni che consentano la pratica del baskin e di altre attività sportive inclusive, permettendo a persone con e senza disabilità di condividere lo stesso spazio di gioco.

«Lo sport deve essere uno strumento di integrazione e crescita per tutta la comunità. Un playground inclusivo consentirebbe di abbattere le barriere e di creare un luogo dove bambini, ragazzi, famiglie e persone con disabilità possano incontrarsi e praticare attività sportiva insieme», sottolinea il Comitato Rimini Sud.

Per questo motivo il Comitato rivolge un invito al Comune di Rimini affinché valuti la proposta e avvii un percorso progettuale condiviso, ma anche a RBR Basket Rimini, realtà sportiva di riferimento per il territorio, e alle imprese locali che potrebbero contribuire attraverso sponsorizzazioni e partnership pubblico-private.

L’obiettivo è dare vita a un progetto innovativo che unisca sport, sostenibilità e inclusione, valorizzando ulteriormente il Parco Pertini e offrendo alla zona sud della città uno spazio moderno e accessibile a tutti.

Il Comitato Rimini Sud auspica che questa proposta possa raccogliere il sostegno delle istituzioni, delle associazioni sportive e del tessuto imprenditoriale locale, trasformandosi in un esempio concreto di collaborazione al servizio della comunità.