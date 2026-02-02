Nuovo polo di atletica a Rimini: undici progetti in corsa

La città investe nello sport: 13 milioni per il centro di atletica leggera

Sono undici le offerte presentate entro la scadenza di venerdì 30 gennaio nell’ambito della gara europea indetta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e alla progettazione esecutiva del nuovo impianto comunale di atletica leggera della Città di Rimini. A partecipare al concorso sono diversi raggruppamenti di imprese altamente qualificate, sia locali che nazionali, a conferma dell’interesse verso un’importante opera pubblica che si propone di diventare il nuovo polo di riferimento cittadino per le discipline dell’atletica, andando al contempo a potenziare la dotazione di servizi sportivi nella zona di Rimini sud.

Il nuovo centro sportivo si svilupperà su un'area di circa 67.000 metri quadrati in via Melucci, zona Bellariva, con una pista di atletica ad 8 corsie, omologata in Classe A FIDAL per competizioni nazionali. All'interno dell'anello della pista troveranno spazio le pedane per i salti, che comprenderanno il salto in lungo, il salto in alto e il salto con l'asta, oltre alle aree dedicate ai lanci di disco, martello, peso e giavellotto.

Il complesso sarà dotato di strutture per le attività di preparazione atletica, spogliatoi, uffici e depositi, oltre ai locali necessari per l'infermeria e per l'antidoping. Non mancheranno spazi bar e ristoro per gli atleti e il pubblico. Una tribuna per gli spettatori consentirà di assistere alle competizioni, con un'area a parcheggio per la sosta dei pullman e delle moto da un lato, e delle auto dall'altro. Il progetto prevede inoltre la riqualificazione di ampie aree verdi che potranno essere attrezzate per permettere lo svolgimento di attività all'aperto.

Il nuovo impianto è stato pensato quindi per rispondere alle esigenze delle società sportive e delle scuole, e allo stesso tempo per ospitare competizioni agonistiche di livello nazionale anche in virtù della sua posizione e accessibilità.

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro, sostenuto da risorse comunali, con l'obiettivo di essere pronti per l'avvio dei lavori per il 2027. Da oggi inizieranno le procedure per l’esame delle domande, con l’apertura delle buste tecniche e la valutazione delle proposte pervenute, per arrivare all’affidamento per la primavera.