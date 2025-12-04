Nuovo Questore di Rimini Morelli incontra una delegazione di Legacoop

"Legalità e la sicurezza sociale sono questioni che stanno particolarmente a cuore ai cooperatori"

Una delegazione di cooperatori di Legacoop Romagna è stata ricevuta dal nuovo Questore di Rimini, Ivo Morelli. Erano presenti all’incontro il presidente Paolo Lucchi, il vicepresidente Valerio Brighi (che è anche presidente di Cooperativa Braccianti Riminese) e la responsabile provinciale Giorgia Gianni. Nell’occasione sono state illustrate le caratteristiche del movimento cooperativo di Legacoop, che nel territorio riminese associa un’ottantina di imprese, con circa 84.000 soci e un valore della produzione di oltre 400 milioni di euro, in settori come turismo, costruzioni, agroalimentare e pesca, sociale, commercio, trasporti, agroalimentare e culturmedia.

«Ringraziamo il Questore per l’attenzione che ha riservato alle istanze che gli abbiamo presentato e per il clima di forte collaborazione istituzionale con cui ha avviato il proprio mandato – dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi –. Durante l’incontro abbiamo ribadito che la legalità e la sicurezza sociale sono questioni che stanno particolarmente a cuore ai cooperatori, perché rappresentano elementi essenziali dell’identità cooperativa. In tale prospettiva, il ruolo delle forze dell’ordine è fondamentale, in particolare in un territorio come quello riminese, che per le sue caratteristiche attira milioni di visitatori ogni anno. A tale proposito, le cooperative intendono continuare a esercitare un presidio attento, nella massima sinergia con tutti gli organismi costituzionalmente preposti».