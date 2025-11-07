Nuovo servizio sms per il pagamento del ticket sanitario in Ausl Romagna

Dal 10 novembre. Ecco come funziona

Da lunedì 10 novembre, oltre al consueto sms che dieci giorni prima ricorda la data dell’appuntamento di visite ed esami prenotati, gli utenti riceveranno anche un sms di promemoria per facilitare il pagamento del ticket prima dell’erogazione della prestazione, se dovuto.

Questo nuovo servizio di promemoria via sms è stato realizzato dall’Azienda USL della Romagna, nell’ottica della semplificazione e della digitalizzazione, per facilitare il pagamento preventivo del ticket.

Come Funziona?

Dieci giorni prima dell’appuntamento, gli utenti che hanno prenotato una visita o un esame, riceveranno in successione due distinti SMS: uno che ricorda il giorno, l’ora e il luogo dove effettuare la prestazione e uno che avvisa l’utente di eseguire il pagamento prima di usufruire della prestazione, dandogli la possibilità di scaricare il modulo di pagamento da cellulare, tramite il link pagopa.auslromagna.it, seguendo le istruzioni riportate nello stesso SMS.

Sono consultabili le istruzioni dettagliate sul sito web dell’AUSL https://www.auslromagna.it/servizi/pagopa/istruzioni-stampa-bollettino-pagopa