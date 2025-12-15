Nuovo stadio dell’atletica a Bellariva, parte la gara per la progettazione

Il nuovo polo in via Melucci

È fissata al 15 gennaio la scadenza della gara europea per l’affidamento i servizi tecnici di architettura e ingegneria per progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva del nuovo impianto di atletica leggera che sarà realizzato in via Melucci, a Bellariva. Gli atti della gara sono stati pubblicati in albo pretorio, segnando dunque un ulteriore progresso nell’iter verso la realizzazione di un’opera pubblica che si presenta come tassello fondamentale per potenziare la dotazione sportiva del territorio di Rimini Sud che sarà servita da un centro moderno, funzionale e accogliente.

Nella proposta che sarà presentata dai concorrenti dovranno essere recepite tutte le indicazioni contenute nel Documento di indirizzo alla progettazione approvato dalla Giunta nel giugno scorso e che delinea quello che sarà il nuovo polo di Rimini sud dedicato all’atletica. Il nuovo centro sportivo si svilupperà su un'area di circa 67.000 metri quadrati con una pista di atletica ad 8 corsie, omologata in Classe A FIDAL per competizioni nazionali. All'interno dell'anello della pista troveranno spazio le pedane per i salti, che comprenderanno il salto in lungo, il salto in alto e il salto con l'asta, oltre alle aree dedicate ai lanci di disco, martello, peso e giavellotto.

Il complesso sarà dotato di strutture per le attività di preparazione atletica, spogliatoi, uffici e depositi, oltre ai locali necessari per l'infermeria e per l'antidoping. Non mancheranno spazi bar e ristoro per gli atleti e il pubblico.

Una tribuna per gli spettatori consentirà di assistere alle competizioni, con un'area a parcheggio per la sosta dei pullman e delle moto da un lato, e delle auto dall'altro. Il progetto prevede inoltre la riqualificazione di ampie aree verdi che potranno essere attrezzate per permettere lo svolgimento di attività all'aperto.

Il nuovo impianto dunque sarà in grado di rispondere alle esigenze delle società sportive e delle scuole, e allo stesso tempo sarà adatto a ospitare competizioni agonistiche di livello nazionale anche in virtù della sua posizione e accessibilità.

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro, sostenuto da risorse comunali, con l'obiettivo di essere pronti per l'avvio dei lavori per il 2027.