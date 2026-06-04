Nuovo stadio Neri, Aurora Immobiliare chiede proroga: palazzo Garampi si riserva la decisione

Chiesta la proroga. Alla data del 3 giugno non presentati i documenti

"Alla luce di tutti gli elementi e dell’esame delle carenze documentali, il gruppo di lavoro interno si esprimerà in tempi strettissimi per ratificare formalmente ogni decisione in ordine al percorso col soggetto proponente". Così l'amministrazione comunale di Rimini in una nota sulla mancata presentazione, da parte di Aurora Immobiliare, delle integrazioni richieste dai tecnici del Comune, in merito al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio Romeo Neri. In pratica da palazzo Garampi non si chiude la porta a un'altra proroga, ma la decisione spetterà al gruppo di lavoro interno e ai tecnici. L'amministrazione precisa di non aver avuto "alcuna documentazione aggiuntiva a fronte delle mancanze che erano state evidenziate a conclusione dell’approfondita istruttoria sul progetto condotta in questi mesi dal gruppo di lavoro tecnico intersettoriale comunale. Una valutazione che aveva fatto emergere carenze formali e sostanziali, legate al piano economico e finanziario, oltre al non recepimento di alcune prescrizioni relative al progetto del nuovo impianto e alla sua collocazione nel contesto territoriale".