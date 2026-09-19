Nuovo stadio Romeo Neri: il Comune respinge la proroga ad Aurora Immobiliare

Rigettata l’istanza per le integrazioni al progetto: restano irrisolte le carenze documentali e progettuali, oltre al nodo di uno dei principali finanziatori

Con una nota formale inviata ieri pomeriggio, l'Amministrazione ha comunicato alla Società Aurora Immobiliare il rigetto dell’istanza di proroga del termine per la presentazione delle integrazioni al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione del nuovo stadio di calcio della Città di Rimini.

La proroga era stata richiesta dal costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Impresa a seguito delle rilevanti carenze documentali e progettuali riscontrate dal gruppo tecnico-amministrativo interno al Comune, più volte evidenziate al soggetto privato proponente e rimaste irrisolte.

L’ultima comunicazione risale al 18 agosto scorso, quando l’Amministrazione aveva trasmesso il preavviso di rigetto dell’istanza di proroga, assegnando al costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Impresa il termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e documenti prima dell’adozione del provvedimento conclusivo.

Le osservazioni successivamente pervenute, integralmente esaminate dagli uffici, non sono risultate idonee a superare i motivi ostativi già comunicati, riconducibili in particolare all’incompletezza del progetto e all’assenza di indicazioni in merito alla sostituzione di uno dei due principali soggetti finanziatori, attualmente in stato di liquidazione.

“Proseguiamo con il nostro lavoro sulla base del percorso che avevamo già delineato e annunciato – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad –. In autunno presenteremo prima al Consiglio comunale e poi alla città il nostro programma di potenziamento e ampliamento dell’impiantistica sportiva del territorio, che individua nella riqualificazione per stralci dello stadio Romeo Neri e nel contestuale spostamento in via Melucci dell’impianto di atletica leggera uno dei progetti più corposi e qualificanti. Un intervento complessivo rilevante, di cui l’Amministrazione si farà interamente carico attraverso una programmazione seria e concreta, dei cui sviluppi terremo progressivamente informata la città”.