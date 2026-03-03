Nuovo viale Ceccarini, anche la piazzetta del Faro sarà rimessa a nuovo

L’intervento comporterà un investimento complessivo di 640.000 euro

Con l’approvazione del progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di piazzetta del Faro, l’amministrazione comunale di Riccione definisce l’ultimo tassello necessario a completare il disegno architettonico del nuovo viale Ceccarini. L’intervento, che comporterà un investimento complessivo di 640.000 euro, vedrà l'apertura ufficiale del cantiere nella giornata di domani, mercoledì 4 marzo. L'obiettivo è terminare i lavori entro l'estate.

"L'avvio dei lavori permetterà di agire su tutta la superficie dello slargo in modo armonico. L’intera piazzetta sarà trattata come un unico organismo architettonico, eliminando la frammentazione del passato e garantendo una totale continuità visiva, di materiali e di arredi con il nuovo volto che sta già assumendo il secondo troncone di viale Ceccarini, nel tratto compreso tra viale Dante e viale Milano", spiega l'amministrazione comunale, che definisce la futura piazzetta come "un ambiente arioso e moderno, dove l'architettura degli edifici circostanti verrà esaltata da una pavimentazione complanare in tonalità calde e naturali, eliminando ogni barriera architettonica. Il cuore pulsante dello spazio sarà una grande fontana scenografica a raso: un gioco di getti d'acqua verticali che emergeranno direttamente dal suolo, offrendo dinamismo e frescura. L'illuminazione sarà affidata a eleganti steli metallici con faretti orientabili, capaci di creare un'atmosfera suggestiva durante le ore serali, trasformando la piazza in un palcoscenico urbano".

Attenzione è stata posta, spiega l'amministrazione, anche "al comfort e alla sosta". "Il progetto prevede l'installazione di sedute scultoree in pietra dalle forme fluide e sinuose che sembrano nascere dal terreno, alcune delle quali impreziosite da schienali in listelli di legno per un tocco di calore materico. Questi elementi saranno immersi in ampie aiuole ricche di vegetazione mediterranea e fiori, che abbracceranno i pini esistenti, integrando perfettamente la natura nel contesto urbano. Non si tratterà solo di un luogo di passaggio, ma di una vera e propria "agorà" dotata di una forte identità visiva".

L’apertura di questo nuovo fronte di cantiere avverrà in modo coordinato con le attività già in corso su viale Ceccarini. "La strategia della cantierizzazione a tappe, già condivisa con operatori e residenti, resterà il principio guida per ridurre l'impatto dei lavori sulla vita cittadina. Pur in presenza di un cantiere di importanti dimensioni, ci impegniamo a garantire l’accessibilità costante alle attività commerciali, accompagnando la città verso il traguardo della completa riqualificazione del suo asse commerciale principale", chiosa l'amministrazione comunale.

