Investimento di oltre 1 milione Nuovo volto per via Bovio a Cattolica, cantiere apre a gennaio 2027

Via libera anche al secondo stralcio per richiesta del mutuo

Nuovo step per la riqualificazione di via Bovio a Cattolica: è stato infatti approvato dalla Giunta il progetto esecutivo sull’asse viario del centro cittadino. Il via libera al primo stralcio dà dunque avvio agli interventi sul tratto compreso tra piazza Primo Maggio e via Matteotti, in programma per gennaio 2027, dopo le festività. L’investimento per la rigenerazione è pari a 625mila euro, di cui 424.131 euro per i lavori. L’approvazione al secondo stralcio, da via Matteotti a piazza Nettuno, è al momento un mero passaggio tecnico necessario per poter procedere con la richiesta di finanziamento attraverso un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, previsto nel bilancio 2027. La spesa per questo tratto è di 558mila euro, di cui 376.195 euro per i lavori. In totale, l’investimento per ridisegnare il volto di via Bovio è di circa 1 milione e 200mila euro.

“Via Bovio è uno degli assi commerciali principali della città e rappresenta un punto di riferimento per residenti, attività economiche e visitatori – dichiarano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Il nostro obiettivo è dare nuovo impulso al turismo e al commercio, attraverso un intervento di riqualificazione che valorizzi questa importante strada e la renda sempre più accogliente e funzionale. Vogliamo accompagnare la crescita della città migliorando gli spazi pubblici e la qualità dei luoghi che ogni giorno vengono vissuti da cittadini, operatori economici e turisti. Con l’approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio siamo pronti a passare alla fase operativa. Parallelamente, abbiamo compiuto un altro passaggio importante per il secondo tratto. Si tratta di due step distinti, che guardano a un unico obiettivo: riconsegnare a Cattolica una via Bovio ancora più bella e sicura, un centro commerciale naturale che è anche luogo di aggregazione e socialità”.