Obbligo di dimora, ma la moglie lo chiude fuori: 41enne violento spedito in carcere

La donna lo ha chiuso fuori dopo l'ennesimo episodio di violenza

La Polizia di Rimini ha arrestato un cittadino italiano di 41 anni, pluripregiudicato, in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di aggravamento della misura cui era sottoposto.

La sera precedente, il personale del locale UPGSP era intervenuto a seguito della chiamata della moglie dell’uomo. La donna aveva riferito di non voler più far rientrare il marito in casa, dove lo stesso era sottoposto all’obbligo di dimora dalle ore 22:00 alle ore 06:00. In tale contesto, la donna ha spiegato agli agenti che già nel pomeriggio era intervenuta una Volante a causa di una lite: in quell’occasione l’uomo era stato denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, avendo reagito con violenza contro i poliziotti che si erano frapposti tra lui e la moglie mentre, fuori controllo, cercava di aggredirla.

Alla luce di questi fatti, la donna si è dichiarata contraria a proseguire la convivenza con il compagno nell’abitazione, dicendosi preoccupata per la propria incolumità e per quella dei figli conviventi, con i quali l’uomo era solito litigare. I poliziotti si sono quindi visti costretti a contattare il PM di turno per trovare una soluzione tempestiva, in virtù del provvedimento restrittivo già a carico del soggetto.

È stato dunque il Magistrato di Sorveglianza di Bologna che, appresi i dettagli degli interventi della Polizia susseguitisi nella giornata, ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova, ordinando l’accompagnamento dell’uomo presso l'Istituto Penitenziario. Al provvedimento è stata data immediata esecuzione dagli operatori della Polizia di Stato.