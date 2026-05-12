Occhio alle multe: dal 30 maggio Ztl estiva a Misano. Ecco come chiedere i permessi

Quest’anno gli orari delle zone di Misano Brasile e Misano Centro sono stati uniformati

Con l’arrivo dell’estate tornano le Zone a Traffico Limitato nelle aree del centro e della zona mare del Comune di Misano Adriatico. La ZTL estiva sarà attiva dal 30 maggio al 20 settembre.

Quest’anno gli orari delle zone di Misano Brasile e Misano Centro sono stati uniformati, con la ZTL che sarà attiva tutti i giorni nella fascia serale dalle 19:00 alle 24:00.

Su tutto il lungomare e nella parte di Via Repubblica a mare della ferrovia, invece, è confermata la validità della ZTL per tutte le 24 ore, senza interruzioni.

Sistema di controllo automatico degli accessi: prosegue la fase sperimentale

Anche per la stagione 2026 il sistema di controllo automatico degli accessi alla ZTL sarà mantenuto in regime sperimentale. Gli accessi rilevati in assenza di regolare autorizzazione non daranno automaticamente luogo a procedimento sanzionatorio: le eventuali violazioni saranno accertate e contestate sul posto dagli agenti di Polizia Locale.

Il permesso di accesso rimane comunque obbligatori per circolare nelle zone ZTL: tutti gli interessati, dunque, sono invitati a regolarizzare la propria posizione prima dell’avvio della stagione.

Come richiedere i permessi

I permessi possono essere richiesti, modificati o rinnovati tramite il servizio online al seguente link: www.comune.misano-adriatico.rn.it – Richiedere permesso di accesso ad area ZTL.

I titolari di strutture ricettive con sede nella ZTL possono avvalersi di una procedura semplificata: accedendo al portale, potranno inserire direttamente le targhe dei propri ospiti e rilasciare l’autorizzazione in modo immediato e senza necessità di validazione da parte della Polizia Locale. La durata del permesso è definita dal titolare della struttura in base al periodo di soggiorno dell’ospite.

Permessi in corso di validità: necessario comunicare le targhe

I titolari di permessi ZTL rilasciati entro il 31 dicembre 2022 e ancora in corso di validità sono invitati a comunicare al Presidio di Polizia Locale i riferimenti delle targhe dei veicoli autorizzati, al fine di consentirne l’inserimento nel sistema automatico di rilevamento degli accessi.

La comunicazione può essere effettuata di persona, presso il presidio di Polizia Locale di Via Platani 22, inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonando al numero 0541.618423.