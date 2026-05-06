Occhio alle multe: dall'11 maggio di nuovo attivo il Vista Red in via Melucci

Tornerà operativo dopo un periodo di temporanea disattivazione

A partire da lunedì 11 maggio, l’impianto di rilevazione automatica delle violazioni semaforiche ubicato in via Melucci, all’incrocio con via Rimembranze, tornerà operativo dopo un periodo di temporanea disattivazione. Il sistema è preposto al rilevamento dei passaggi con il semaforo rosso e andrà a rafforzare la rete di controllo automatizzato della segnaletica semaforica già presente sul territorio comunale. Il dispositivo coprirà tre varianti di percorso: la direttrice Ancona-Ravenna, la svolta a destra in direzione mare e il tratto di via Marradi verso Ancona. Questa attivazione si aggiungerà ai controlli dei sette impianti di rilevazione automatica già operativi dal 2017. Tre di questi presidi sorvegliano le direttrici principali verso mare e verso monte: l’incrocio tra via Beltramini e via Sacramora, quello tra via Principe Amedeo e via Perseo e l’intersezione tra via Siracusa e via Tommaseo, ai quali si aggiungono via Chiabrera con via Giangi e la Statale 72 all’altezza di via Della Gazzella. Sulle direttrici Ravenna-Ancona sono invece attivi i dispositivi collocati in via Caduti di Marzabotto all’incrocio con via Di Mezzo e in via Regina Margherita all’altezza di via Catania. Tutti gli impianti sono stati individuati sulla base delle criticità rilevate dalla Polizia Locale, in corrispondenza di incroci ad alta intensità di traffico dove le violazioni si ripetevano con frequenza significativa