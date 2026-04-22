Odifreddi chiude Ritratti d'Autore 2026: il suo omaggio ad Albert Einstein

L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti

Venerdì 24 aprile calerà il sipario su Ritratti d’Autore. Ultimo protagonista dell’apprezzata rassegna filosofica in scena al Cinema Teatro Astra sarà Piergiorgio Odifreddi, matematico, scrittore e divulgatore scientifico che proporrà per il pubblico di Misano un omaggio ad Albert Einstein.

"Albert Einstein non è solo un'icona del Novecento: è un simbolo vivente di come il libero pensiero possa cambiare il mondo. Odifreddi restituirà il volto umano dello scienziato: curioso, anticonformista, capace di rompere le regole per immaginare un universo completamente nuovo", evidenzia l'amministrazione comunale in una nota. L’incontro avrà inizio alle ore 21:00. L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti.