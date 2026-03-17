Offerte di lavoro: concessionaria Reggini cerca consulenti di vendita

Tra i requisiti età compresa tra i 25 e i 45 anni

La concessionaria Reggini cerca consulenti di vendita (per mezzi nuovi e usati). Come riferisce l'azienda, il ruolo prevede: attività di accoglienza clienti e analisi del fabbisogno, gestione e chiusura della trattiva di vendita, sviluppo del business con l'identificazione potenziali nuovi clienti, incrementare le vendite presentando i nuovi prodotti, le produzioni, i programmi speciali, monitoraggio costante mercato e competitor e infine gestione pratiche finanziarie e contrattualistiche.

Come pre-requisiti fondamentali si richiede: diploma di scuola superiore e/o Laurea in discipline Economiche, età compresa tra i 25 e i 45 anni, esperienza pregressa di almeno 2 anni come consulente commerciale, preferibilmente nello stesso settore e ottima conoscenza degli strumenti informatici e predisposizione ai social.

Sono pre-requisiti preferenziali, valutabili in sede di colloquio: determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, orientamento al Cliente e alta motivazione per il ruolo, empatia, problem solving.

Per partecipare alla selezione, inviare curriculum a [email protected]