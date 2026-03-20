Offerte di lavoro: concessionaria Reggini cerca un'altra figura lavorativa

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Reggini è alla ricerca di una risorsa dinamica e comunicativa da inserire nel team Bdc Service, la parte dell'azienda che gestisce i contatti per aumentare le vendite e i passaggi in officina. La figura si occuperà di essere il primo punto di contatto tra il cliente e la concessionaria, trasformando ogni interazione in un'opportunità di valore e garantendo un’organizzazione impeccabile degli appuntamenti.

Principali responsabilità

• Gestione Lead e Contatti: Gestire le richieste in entrata (telefono, mail, WhatsApp, portali web) relative alla manutenzione e riparazione dei veicoli.

• Pianificazione Appuntamenti: Organizzare l’agenda dell'officina ottimizzando i flussi di lavoro in collaborazione con i responsabili tecnici.

• Attività Outbound: Contattare proattivamente i clienti per scadenze di manutenzione (tagliandi, revisioni, campagne di richiamo) e cambi gomme stagionali.

• Customer Care: Svolgere attività di follow-up post-intervento per monitorare il grado di soddisfazione del cliente.

• Gestione CRM: Mantenere aggiornato il database aziendale, inserendo correttamente i dati e le preferenze dei clienti.

Requisiti richiesti

• Ottime doti comunicative e spiccata capacità di ascolto attivo.

• Orientamento al cliente e attitudine al problem solving.

• Dimestichezza con i principali strumenti informatici e sistemi CRM.

• Capacità di lavorare per obiettivi e gestire lo stress nei momenti di picco.

• Costituisce un plus l'aver maturato esperienza pregressa in ruoli di call center, front-desk o assistenza clienti (preferibilmente nel settore automotive).

Cosa offre Reggini

• Inserimento in un ambiente di lavoro stimolante e strutturato.

• Formazione continua sulle procedure aziendali e sui sistemi gestionali del brand.

• Inquadramento e retribuzione commisurati all'effettiva esperienza del candidato.

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