Offerte di lavoro: concessionaria Reggini cerca un'altra figura lavorativa
Per partecipare alla selezione: cv a [email protected]
Reggini è alla ricerca di una risorsa dinamica e comunicativa da inserire nel team Bdc Service, la parte dell'azienda che gestisce i contatti per aumentare le vendite e i passaggi in officina. La figura si occuperà di essere il primo punto di contatto tra il cliente e la concessionaria, trasformando ogni interazione in un'opportunità di valore e garantendo un’organizzazione impeccabile degli appuntamenti.
Principali responsabilità
• Gestione Lead e Contatti: Gestire le richieste in entrata (telefono, mail, WhatsApp, portali web) relative alla manutenzione e riparazione dei veicoli.
• Pianificazione Appuntamenti: Organizzare l’agenda dell'officina ottimizzando i flussi di lavoro in collaborazione con i responsabili tecnici.
• Attività Outbound: Contattare proattivamente i clienti per scadenze di manutenzione (tagliandi, revisioni, campagne di richiamo) e cambi gomme stagionali.
• Customer Care: Svolgere attività di follow-up post-intervento per monitorare il grado di soddisfazione del cliente.
• Gestione CRM: Mantenere aggiornato il database aziendale, inserendo correttamente i dati e le preferenze dei clienti.
Requisiti richiesti
• Ottime doti comunicative e spiccata capacità di ascolto attivo.
• Orientamento al cliente e attitudine al problem solving.
• Dimestichezza con i principali strumenti informatici e sistemi CRM.
• Capacità di lavorare per obiettivi e gestire lo stress nei momenti di picco.
• Costituisce un plus l'aver maturato esperienza pregressa in ruoli di call center, front-desk o assistenza clienti (preferibilmente nel settore automotive).
Cosa offre Reggini
• Inserimento in un ambiente di lavoro stimolante e strutturato.
• Formazione continua sulle procedure aziendali e sui sistemi gestionali del brand.
• Inquadramento e retribuzione commisurati all'effettiva esperienza del candidato.
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